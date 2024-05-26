Бразилец Astini стал тренером русскоязычного состава Entity по Dota 2

Бразильский специалист Филипе Astini Астини стал новым тренером русскоязычного ростера Entity по дисциплине Dota 2.

Эксперт из Бразилии присоединился к составу Entity в качестве наставника — до этого с момента основания команды в 2021 году эту позицию занимал россиянин Даниил MeTTpuM Гилёв, который был исключён из коллектива в мае 2024 года.

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В прошлом сезоне Astini проявил себя как тренер, работая с ростером nouns по Dota 2. Под его руководством североамериканская команда, являясь одним из аутсайдеров The International 2023, смогла добраться до топ-8 турнира. Кроме этого, бразилец тренировал такие команды, как FURIA Esports, B8 и Hokori.

Как ранее сообщал капитан Entity Дмитрий Fishman Полищук, коллектив начал работать с Астини сразу после ухода Гилёва с позиции наставника. Первым турниром, где русскоязычный состав выступит под руководством нового тренера, станет FISSURE Universe Ep.2, который начнётся 27 мая.