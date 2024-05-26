«Gladiators, поймавшие волну, — наиболее вероятные победители»: 1ceN1ce — о финале DL S23

Комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» оценил расклад сил в финальный день турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Сначала кастер подвёл итоги предпоследнего дня DreamLeague Season 23:

Главным итогом предпоследнего дня DreamLeague S23 стало то, что Team Spirit после того, как Azure Ray проиграла Xtreme, едет в Эр-Рияд.

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После чего талант поделился своими мыслями о том, кто станет чемпионом в рамках турнира с призовым фондом $ 1 млн:

Я был уверен, что в гранд-финале встретятся Gladiators и Falcons, но вчера BetBoom очень уверенно сыграла с Xtreme, драфты были на высоте. Если Falcons плохо надрафтит против BetBoom, то «соколов» можно не ждать в BO5. В первые дни патча всё решается на драфте. Gladiators, поймавшие волну,– наиболее вероятные победители.

Турнир DreamLeague Season 23 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. Гранд-финал топ-ивента по Dota 2 можно посмотреть бесплатно на Okko.