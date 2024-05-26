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В экшене Warhammer 40,000: Space Marine 2 не будет микротранзакций

В экшене Warhammer 40,000: Space Marine 2 не будет микротранзакций
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Недавно стартовали предзаказы на зубодробительный экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2. Геймеры давно привыкли, что даже в современные одиночные тайтлы разработчики не стесняются добавлять микротранзакции, не говоря уже об онлайновых проектах.

В случае со Space Marine 2 игроков также заинтересовало, будут ли в экшене присутствовать внутриигровые покупки. По словам бренд-менеджера Focus Entertainment Сильвена Ле Ру, любой платный дополнительный контент для тайтла будет исключительно косметическим.

Мы хотим, чтобы Space Marine 2 была проектом, созданным для геймеров. Поэтому мы рады сообщить, что в игре не будет микротранзакций. Никакого внутриигрового магазина. Весь геймплейный контент и функции будут бесплатными для всех. Любые платные DLC будет только косметическими.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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