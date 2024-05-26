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Фильм Атлас (2024): Дженнифер Лопес, отзыв, рецензия, обзор, где смотреть, впечатления, сюжет, Titanfall 3

Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Игорь Любавин
Фильм «Атлас» (2024): Дженнифер Лопес, отзыв
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Комментарии
Фильм приятно удивит поклонников крутых старомодных боевиков.

24 мая вышел на первый взгляд «очередной блокбастер Netflix» — научно-фантастический боевик «Атлас» от режиссёра Брэда Пейтона. Ранее постановщик выпускал проходные фильмы с Дуэйном Джонсоном — вряд ли зрители надолго запомнили боевики «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас».

По трейлерам «Атлас» с Дженнифер Лопес казался типичным фильмом для Netflix от постановщика с явными аллюзиями на видеоигры. Однако Пейтон выпустил своё лучшее произведение — в меру драматичный, смешной и отлично срежиссированный боевик.

«Атлас»: информация о фильме

Название: «Атлас» (Atlas).
Режиссёр: Брэд Пейтон.
Актёры: Дженнифер Лопес, Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Марк Стронг и другие.
Дата выхода: 24 мая 2024 года.
Жанр: боевик, фантастика, драма.
Продолжительность: 118 минут.
Страна: США.
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«Атлас»: где смотреть?

Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Что удивительно и приятно: картину можно посмотреть в официальном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Titanfall 3, который мы заслужили

Недалёкое будущее. Человечество отказалось от смартфонов и уже вовсю использует голографические интерфейсы, нейронную связь и гиперзвуковые двигатели. Учёная Вэл Шепард создаёт продвинутого андроида Харлана, который по воле случая обретает самосознание. Он подчиняет себе других роботов и вступает в жёсткое противостояние с людьми с миллионными жертвами, по итогам которого Харлан улетает в галактику «Андромеда» и обещает вернуться, чтобы «очистить Землю от людей».

Спустя 28 лет дочь той самой учёной, Атлас Шепард, работает аналитиком по борьбе с ИИ-терроризмом. Внезапно военным удаётся поймать вторую руку Харлана — андроида Каску. С помощью хитрых манипуляций Атлас узнаёт точное местоположение главного врага человечества и отправляется в далёкую экспедицию вместе с силами Международной коалиции наций.

Дженнифер Лопес блистает в фильме

Дженнифер Лопес блистает в фильме

Фото: Netflix

Дальнейшие события можно описать очень просто: сценаристы Лео Сардарян и Арон Эли Колейт сыграли в Titanfall 2 и решили рассказать похожую историю в мире кино. Как и в игре студии Respawn, главная героиня отправляется на необитаемую планету вместе с разумным управляемым роботом по имени Смит, где она вынуждена противостоять местной фауне и враждебным андроидам.

Атлас сперва отторгает все попытки искусственного интеллекта наладить контакт, однако по мере совместных приключений сближается с роботом. Отношения между героями поданы в стиле главных героев Titanfall 2: Смит адаптируется к характеру пилота и знакомит её с особенностями своего управления, частенько шутит и даже спорит с её приказами.

В конечном итоге персонажи станут близкими напарниками и не раз выручат друг друга из самых опасных передряг.

Атлас и Смит готовы устроить трёпку любому андроиду

Атлас и Смит готовы устроить трёпку любому андроиду

Фото: Netflix

Отличный боевик в духе фильмов 2000-х

Но «Атлас» ничем не выделялся бы на фоне других фильмов Netflix, если бы не драйвовые экшен-сцены. В фильме есть как минимум несколько эпичных поединков, во время которых забываешь, что смотришь обычный боевик. Чего стоят только переключения камеры в режим от первого лица в особо напряжённых моментах, а сражения ближе к финалу напоминают недавнюю Armored Core 6 с её безумными по накалу поединками.

Другое важное достоинство фильма — харизматичный актёрский состав. Помимо замечательной Дженнифер Лопес, главного злодея в ленте сыграл Симу Лю (Шан Чи из Marvel), в бесстрашного полковника перевоплотился Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»), а генерала армии МКН исполнил брутальный Марк Стронг («Опасная игра Слоун»).

Герою Стерлинга К. Брауна досталась одна из лучших сцен фильма

Герою Стерлинга К. Брауна досталась одна из лучших сцен фильма

Фото: Netflix

В целом «Атлас» напоминает боевики из начала 2000-х в духе «Я, робот» с Уиллом Смитом и «Особое мнение» с Томом Крузом. Это образцовые фантастические картины, которые не просто развлекали, но и остались в памяти благодаря отличным актёрам и нетривиальному сюжету.

Что интересно, «Атлас» получил разгромные оценки от критиков. Всего 16% журналистов рекомендуют фильм к просмотру на Rotten Tomatoes — оценка даже меньше, чем у «Мятежной луны» Зака Снайдера. Это тот самый случай, когда журналисты дали маху и уничтожили один из лучших боевиков последних лет только потому, что он вышел на Netflix.

«Атлас»: стоит ли смотреть?

Да. Если вы любите научно-фантастические боевики в стиле 90-х и начала 2000-х, то «Атлас» вас приятно удивит. Это отличный боевик на вечер с шикарной Дженнифер Лопес, простой, но цепляющей историей и отсылками на замечательные видеоигры.

Оценка «Атлас» — 8 из 10

Понравилось

  • Интересный сюжет о противостоянии искусственному интеллекту
  • Отличный экшен с драйвовыми драками и необычной операторской работой
  • «Химия» между главными героями с шутками и эмоциональными сценами
  • Харизматичные актёры во главе с Дженнифер Лопес и Стерлингом К. Брауном
  • Качественный официальный русский дубляж.

Не понравилось

  • Очень простая история — с очевидной мотивацией главного злодея и типичным травмирующим прошлым Атлас
  • Спецэффекты в некоторых сценах напоминают недавние фильмы Marvel.
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