"Шахтёр" был лучше, чем в Донецке, да не помогло

Автор победного гола в ворота "Шахтёра" Николас Ломбертс признался, что не считает себя героем матча, а защитник донецкой команды Дарио Срна и нападающий Эдуардо да Силва отдали должное "Зениту".

Фоторепортаж с матча «Зенит» – «Шахтёр» (50 ФОТО)

Центральный защитник «Зенита» Николас Ломбертс стал автором победного гола в матче с «Шахтёром». Его удар головой после подачи углового в конце первого тайма оказался слишком сложной задачей для голкипера «горняков» Александра Рыбки.

Ломбертс: Мы провели сегодня отличную игру. Создали достаточное количество голевых моментов и реализовали один из них. «Шахтёр» — хорошая команда, однако мы заслужили победу, поскольку не позволили сопернику проявить себя в полной мере в атаке.

По окончании встречи довольный бельгиец в общении с журналистами отмечал хорошую игру всей команды и признался, что не считает себя героем.

«Мы провели сегодня отличную игру. Создали достаточное количество голевых моментов и реализовали один из них. „Шахтёр“ — хорошая команда, однако мы заслужили победу, поскольку не позволили сопернику проявить себя в полной мере в атаке. Действительно, на моём счету победный гол, но я не считаю себя героем матча. Заслуживает комплиментов вся команда. Мы были единым целым и поэтому не пропустили голов. Это здорово. Требовалось не терять концентрации на протяжении всего матча, ведь 1:0 – скользкий счёт. Теперь у нас хорошие шансы выйти из группы, но решающее значение будет иметь следующая игра», — сказал Ломбертс.

«Шахтёр» занимался тем, что у него не очень хорошо получается"

По мнению капитана «Зенита» Александра Анюкова ключом к успеху стали командные действия, лишившие «горняков» козырей в атаке. Защитник горд тем, что петербуржцы не пропустили голов.

«Добились победы за счёт командных действий. Очень хорошо, что сыграли на ноль. Мне как защитнику это очень приятно. Во втором тайме гости захватили преимущество. Мы его почему-то отдали, будем разбираться в причинах этого. Хотя „Шахтёр“ и оказывал давление, стопроцентных моментов у соперника не было. „Горняки“ играют за счёт своей атаки, бразильских игроков. Но мы не позволили им сегодня показать себя».

Один из самых опытных игроков сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что начало матча получилось острожным из-за давления результата. Решающим отрезком полузащитник назвал концовку первого тайма, когда «Зенит» дожал донецкую команду.

«Первые минут 20 соперники присматривались друг к другу,

Срна: „Зенит“ — хорошая команда, которая играла при мощной поддержке своих трибун. Но если бы мы не пропустили в конце первого тайма, то всё могло сложиться для нас лучше.

ведь цена матча была достаточно велика. Гости занимались тем, что у них не очень хорошо получается – пытались надёжно сыграть в обороне. Атаковал „Шахтёр“ не очень большими силами. Нам удавались острые атаки в конце первого тайма, и в результате мы забили гол. Поведя в счёте, действовали по ситуации, могли забить во втором тайме. Наверное, в концовке территорией владел „Шахтёр“, но особых моментов у них не было».

«Зенит» выглядел хорошо"

По мнению защитника «Шахтёра» Дарио Срны результат предопределили недостаточно агрессивные действия его команды в атаке. В то же время хорват отметил, что «горняки» сыграли лучше, чем в Донецке. Правда, и это им не помогло добиться хотя бы ничьей в Петербурге.

«Зенит» — хорошая команда, которая играла при мощной поддержке своих трибун. Но если бы мы не пропустили в конце первого тайма, то всё могло сложиться для нас лучше. Во второй половине инициатива была уже у нас, мы хорошо владели мячом, но, к сожалению, практически не создавали моментов. А чтобы забивать на таком уровне, надо агрессивнее действовать в атаке. Конечно, мы сыграли лучше, чем в Донецке. Но я ещё перед матчем говорил, что сделаны выводы и так и будет. Только результата не добились. Но будем до конца верить в то, что выйдем из группы", — заявил Срна.

Нападающий «Шахтёра» Эдуарду да Силва отнёсся к поражению философски. Бывший игрок лондонского «Арсенала» посетовал на пропущенный в конце первого тайма гол и похвалил «Зенит». В то же время бразилец не теряет надежды на лучшее.

«Поздравляю „Зенит“ с победой. Сегодня петербургская команда действительно выглядела хорошо, а нас было очень мало голевых моментов. Александр Рыбка – вратарь топ-уровня, и он был одним из лучших на поле. Он много выручал нас. Но нам немного не повезло, так как мы получили гол „в раздевалку“. Немного не дотерпели до перерыва. Во втором тайме включили характер, сыграли лучше, но не сумели забить. Мы очень расстроены результатом, но ничего не поделаешь – это жизнь. Надо двигаться вперёд, думать о следующих матчах. Необходимо забыть об этом поражении и постараться набрать максимум очков в оставшихся встречах», — признался бразилец.