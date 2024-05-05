Главный тренер «Химика» Передня: питаемся один раз в день за счёт фаната-мецената

Главный тренер дзержинского «Химика», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге, Сергей Передня рассказал, как в клубе организован процесс питания.

«Питаемся раз в день за счёт фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаёк. Мы специально делаем тренировки утром, чтобы поработать и потом полноценно пообедать. Никаких дошираков и шаурмы. В меню обычно суп и второе блюдо», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Химик» выступает в группе «Серебро» Второй лиги (дивизион «А»). После 11 матчей дзержинская команда набрала 17 очков и занимает третье место. В следующем туре «Химик» сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 11 мая.

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