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Иван Таранов: «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России

Иван Таранов: «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России
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Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов считает, что у «быков» нет психологической устойчивости для того, чтобы стать чемпионами России.

«Команда психологически не готова к чемпионству. По всей видимости, у «Краснодара» ещё не такой чемпионский состав, который смог бы воспользоваться ошибками «Зенита». Нет такой устойчивой психологии победителя. Я это связываю с тем, что состав преимущественно молодой.

Из воспитанников там — Черников, Сафонов и Сперцян. Остальные ребята, которые недавно пришли, ещё не успели себя зарекомендовать как победителей. На первое место здесь выходит психология чемпионов, которой «Краснодару» пока не хватает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 4 мая, в матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» уступил «Ахмату» со счётом 0:1. На текущий момент «быки» занимают второе место, имея в своём активе 50 очков.

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