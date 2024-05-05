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Данил Глебов: не удивлюсь, если в РПЛ появится новый чемпион

Данил Глебов: не удивлюсь, если в РПЛ появится новый чемпион
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, удивится ли он, если в нынешнем сезоне РПЛ появится новый чемпион.

«Нет, наверное, потому в игре «Динамо» — «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 26 матчей Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (50 очков). После 27 туров чемпионата России «Краснодар» расположился на второй строчке, имея в активе 50 очков. Замыкает тройку лидеров российского чемпионата московское «Динамо», заработавшее 47 очко.

После 26 матчей РПЛ «Ростов» набрал 40 очков и занимает седьмое место.

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