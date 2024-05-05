Передня: футбол в Томске заглох и вряд ли в ближайшие годы воскреснет. Всё беспросветно

Бывший тренер «Томи» Сергей Передня, ныне возглавляющий «Химик», рассказал о состоянии футбола в Томске.

«Помню ситуацию в «Томи», когда болельщики за нас заступились. Нам не платили зарплаты и премиальные много месяцев. Команда летела вниз и вылетела из РПЛ. Я так понимаю, что клуб хотели обанкротить, но болельщики стихийно вышли и спасли команду. Владимир Владимирович Путин обратил внимание на клуб и помог сохранить его. Даже вылетев из РПЛ, через сезон «Томь» вернулась обратно.

Я очень много отыграл в «Томи» футболистом, а потом выводил команду из ФНЛ в РПЛ. Могу сказать, что в Томске практически нечем заняться кроме футбола. Но это всё так печально закончилось. Мне показывали стадион команды — всё заросло: бурьян, деревья, цветы. Стадион разобрали по кирпичикам — это, конечно, ужас. Если руководителям безразличен футбол, то происходят такие печальные ситуации, как в Томске. Одномоментно просто рухнул клуб, обидно.

Мы общаемся с теми, кто работал раньше в «Томи»: с тренерским штабом и руководством. Они, конечно, нашли для себя другие варианты работы. Говорят, что сейчас футбол в Томске заглох и вряд ли в ближайшие годы воскреснет. Всё тихо и беспросветно», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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