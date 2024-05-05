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Месси отреагировал на победу «Интер Майами» с шестью личными результативными действиями

Месси отреагировал на победу «Интер Майами» с шестью личными результативными действиями
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36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси отреагировал на волевую домашнюю победу своего клуба «Интер Майами» над «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2), в которой форвард записал на свой счёт шесть результативным баллов.

США - Major League Soccer . МЛС
05 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ванзер – 30'     1:1 Рохас – 48'     2:1 Месси – 50'     3:1 Рохас – 62'     4:1 Суарес – 69'     5:1 Суарес – 75'     6:1 Суарес – 81'     6:2 Форсберг – 90+7'    

«Ещё одна важная победа для местных жителей, чтобы продолжить наш путь», — написал Месси в своих социальных сетях.

В матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» команда Месси одержала волевую победу со счётом 6:2, уступая после первого тайма 0:1. Аргентинский нападающий забил второй гол своего клуба, который вывел «Интер Майами» вперёд, а во всех остальных забитых мячах хозяев поля поучаствовал результативными передачами, оформив ассистентский пента-трик.

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