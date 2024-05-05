Месси отреагировал на победу «Интер Майами» с шестью личными результативными действиями

36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси отреагировал на волевую домашнюю победу своего клуба «Интер Майами» над «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2), в которой форвард записал на свой счёт шесть результативным баллов.

«Ещё одна важная победа для местных жителей, чтобы продолжить наш путь», — написал Месси в своих социальных сетях.

В матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» команда Месси одержала волевую победу со счётом 6:2, уступая после первого тайма 0:1. Аргентинский нападающий забил второй гол своего клуба, который вывел «Интер Майами» вперёд, а во всех остальных забитых мячах хозяев поля поучаствовал результативными передачами, оформив ассистентский пента-трик.