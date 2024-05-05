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«Шеффилд Юнайтед» стал второй командой, пропустившей 100 голов в АПЛ в сезоне с 38 турами

«Шеффилд Юнайтед» стал второй командой, пропустившей 100 голов в АПЛ в сезоне с 38 турами
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Пропустив три гола в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:3), «Шеффилд Юнайтед» достиг показателя в 100 пропущенных мячей в лиге, тем самым став второй командой, пропустившей такое количество голов в АПЛ в сезоне с 38 турами после «Лестера» образца сезона-1908/1909, когда «лисы» пропустили 102 гола. Об этом информирует Opta Sport.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Бреретон – 17'     1:1 Хадсон-Одои – 27'     1:2 Йейтс – 51'     1:3 Хадсон-Одои – 65'    
Удаления: Ахмедходжич – 90+6' / нет

При этом в сезоне-1993/1994 «Суиндон Таун» также пропустил 100 голов, однако на тот момент английская Премьер-лига включала в себя 42 тура.

После 36 туров чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» набрал 16 очков и занимает 20-е, последнее место. «Клинки» не обладают математической возможностью сохранить прописку в английской Премьер-лиге, поскольку за два тура до конца чемпионата отстают от 19-го места на восемь очков.

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