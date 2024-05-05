«Реал» стал чемпионом Испании, Свёнтек выиграла титул в Мадриде. Главное к утру
Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании из-за поражения «Барселоны», первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла вторую ракетку Арину Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Мадриде, Лионель Месси записал на свой счёт гол и пять результативных передач в матче «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024.
- Свёнтек на тай-брейке в трёх сетах обыграла Соболенко и выиграла WTA-1000 в Мадриде.
- Пять передач и гол Месси помогли «Интеру» разгромить «Ред Буллз», у Суареса хет-трик.
- «Краснодар» уступил «Ахмату» и не смог возглавить турнирную таблицу РПЛ.
- Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон».
- Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Вахду», оформив хет-трик.
- Гол Пастрняка в овертайме седьмого матча плей-офф принёс «Бостону» победу над «Торонто».
- «Жирона» обыграла «Барселону» в результативном матче 34-го тура Ла Лиги.
- «Интер» на выезде неожиданно уступил «Сассуоло» в матче Серии А.
- «Миннесота» выиграла первый матч серии с «Денвером», у Эдвардса 43 очка.
- Сауль Альварес победил Хайме Мунгию решением судей и сохранил чемпионские титулы.
- Результаты турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро.
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