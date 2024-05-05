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«Реал» стал чемпионом Испании, Свёнтек выиграла титул в Мадриде. Главное к утру
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Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании из-за поражения «Барселоны», первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла вторую ракетку Арину Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Мадриде, Лионель Месси записал на свой счёт гол и пять результативных передач в матче «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024.
  2. Свёнтек на тай-брейке в трёх сетах обыграла Соболенко и выиграла WTA-1000 в Мадриде.
  3. Пять передач и гол Месси помогли «Интеру» разгромить «Ред Буллз», у Суареса хет-трик.
  4. «Краснодар» уступил «Ахмату» и не смог возглавить турнирную таблицу РПЛ.
  5. Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон».
  6. Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Вахду», оформив хет-трик.
  7. Гол Пастрняка в овертайме седьмого матча плей-офф принёс «Бостону» победу над «Торонто».
  8. «Жирона» обыграла «Барселону» в результативном матче 34-го тура Ла Лиги.
  9. «Интер» на выезде неожиданно уступил «Сассуоло» в матче Серии А.
  10. «Миннесота» выиграла первый матч серии с «Денвером», у Эдвардса 43 очка.
  11. Сауль Альварес победил Хайме Мунгию решением судей и сохранил чемпионские титулы.
  12. Результаты турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро.
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