«Реал» стал чемпионом Испании, Свёнтек выиграла титул в Мадриде. Главное к утру

Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании из-за поражения «Барселоны», первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла вторую ракетку Арину Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Мадриде, Лионель Месси записал на свой счёт гол и пять результативных передач в матче «Интер Майами». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».