"Рубину" Европа не мешает

"Рубин" одержал шестую победу подряд в Лиге Европы. Жаль, что Россия её не увидела: матч не показал ни один телеканал.

После игры «Спартака» в Санкт-Галлене кто-то в Сети пошутил: «Только в России команды бьются за выход в Европу, чтобы потом побыстрее из неё „слинять“. Основанием для иронии неведомого болельщика стала масштабная ротация, затеянная в Швейцарии тренером москвичей и повлекшая за собой заметное ухудшение качества игры гостей.

Кого-кого, а Курбана Бердыева в легкомысленном отношении к еврокубкам заподозрить сложно. В какой бы континентальной лиге ни играл „Рубин“, он с полной серьёзностью относится к международным матчам. Вот и в нынешнем раунде плей-офф Курбан Бекиевич сперва добился комфортного результата на выезде и только после этого дал перевести дыхание нескольким лидерам команды. Из участников воскресного матча против „Крыльев“ ответную игру с „Мольде“ начали в запасе три ключевых фигуры современного „Рубина“ — волнорез М’Вила, крайний хав (он же капитан) Карадениз и лучший снайпер клуба Рондон, автор обоих мячей недельной давности.

Левый бек Гетигежев выпал не только из основы, но и из заявки вовсе. Но как раз его отсутствие едва ли кого-то сильно удивило – всё-таки вожаком в Казани Инал стать не успел, а с появлением Мавинга он наверняка будет иметь ещё меньше игрового времени и, соответственно, шансов закрепиться в основе.

Француз конголезского происхождения дебютировал в рубиновой футболке уже в четверг. Другого темнокожего новобранца, левого полузащитника сборной Ганы Вакасо, казанский клуб на этот раунд турнира заявить, естественно, не успел – ибо только накануне ударил по рукам с коллегами из „Эспаньола“. В опорную зону вместо М’Вила отправился Кулик, на край полузащиты – Торбинский, а на острие атаки вышел Прудников.

Жаль, что собственными глазами увидеть игру смогли немногие – лишь посетители Центрального стадиона Казани. Региональные и федеральные каналы матч полностью проигнорировали, а менеджмент „Рубина“, в свою очередь, не озаботился „сетевой“ альтернативой телевизионной трансляции – видно, так увлёкся ребрендингом клуба, что позабыл обо всём на свете. В итоге иногородним поклонникам двукратного чемпиона России пришлось довольствоваться текстовыми „сводками с полей“ да „телефонной“ картинкой авторства болельщика-энтузиаста. Смешно, ей-богу, если бы не было так грустно…

По свидетельствам очевидцев, „Рубин“ уверенно провёл первый тайм – не то что „Спартак“ в параллельном матче. Уже в дебюте Ерёменко после передачи Торбинского произвёл первый выстрел за вечер. Вышло неточно. Спустя пару минут Роман выводил на удар Прудникова, того опередил защитник „Мольде“ и вынес мяч на угловой. В середине тайма центрфорвард казанского клуба норовил пробить в падении через себя – жаль, не дотянулся до мяча. И всё-таки своего Александр добился. После удара Торбинского и сейва норвежского кипера Нюланда Прудников первым поспел на добивание и дослал мяч в сетку. Второй гол казанской „девятки“ в этой Лиге Европы.

Удвоить результат ещё до перерыва мог другой Александр – Рязанцев. Его удару со средней дистанции совсем немного не хватило точности.

Отрадно, что, доведя дело до разгрома по сумме трёх таймов, казанцы не бросили играть, проявили уважение к людям, пришедшим на стадион. Вскоре после возобновления игры Ерёменко удвоил результат. Притом сделал это, по утверждению ведущего клубного „твиттера“, не без шика: получив пас от Натхо, Роман на замахе убрал защитника с вратарём и вкатил второй мяч в ворота.

За вторым едва не последовал третий. Уже в следующей атаке неугомонный Прудников заработал пенальти, а его тёзка Рязанцев переиграть Нюланда с „точки“ не сумел. Вратарь „Мольде“ потащил удар казанского полузащитника с 11-ти метров. Потом Ерёменко с убойной позиции запустил мяч над перекладиной.

В оставшееся время Бердыев по максимуму использовал замены, дав поиграть резервистам – Азмуну, Абышову и Кверквелия. А „Мольде“, вдобавок ко всем своим бедам, последнюю четверть часа доигрывал в численном меньшинстве. После столкновения с Рыжиковым Агнальдо, единственный бразилец на две команды, не смог продолжить матч, а все свои замены Уле-Гуннар Сульшер к тому времени уже израсходовал.

И был третий гол, авторства 18-летнего иранского нападающего Азмуна. Его юному дублёру устроили Рязанцев с Ерёменко. На этом „Рубин“ и успокоился.

Будем надеяться, что хотя бы в групповом турнире мы увидим его не по „телефону“.