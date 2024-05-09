Реакция Кейна на упущенный голевой момент в полуфинальном матче ЛЧ с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на упущенный голевой момент во втором тайме полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

Фото: Кадр из трансляции

На 76-й минуте встречи Кейн слева в штрафной получил пас от Джамала Мусиалы и пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны. На кадре из трансляции видны эмоции англичанина.

Отметим, через девять минут после этого эпизода главный тренер «Баварии» Томас Тухель заменил Кейна на другого форварда Эрика Шупо-Мотинга. Три минуты спустя мадридский «Реал» сравнял счёт усилиями Хоселу после ошибки голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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