Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реакция Кейна на упущенный голевой момент в полуфинальном матче ЛЧ с «Реалом»

Реакция Кейна на упущенный голевой момент в полуфинальном матче ЛЧ с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на упущенный голевой момент во втором тайме полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

Фото: Кадр из трансляции

На 76-й минуте встречи Кейн слева в штрафной получил пас от Джамала Мусиалы и пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны. На кадре из трансляции видны эмоции англичанина.

Отметим, через девять минут после этого эпизода главный тренер «Баварии» Томас Тухель заменил Кейна на другого форварда Эрика Шупо-Мотинга. Три минуты спустя мадридский «Реал» сравнял счёт усилиями Хоселу после ошибки голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Материалы по теме
Тухель назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android