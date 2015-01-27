Глушаков: с Шишкиным мы уже не просто друзья, а родственники

27 января исполняется 28 лет Денису Глушакову, Роману Шишкину и Антону Шунину, родившимся в один и тот же день, месяц и год.

В самый разгар зимы, когда чемпионат России в зимней спячке, а команды обрастают мышцами на сборах, обычно есть возможность поговорить на отвлечённые от футбола темы.

У нас в редакции на эти случаи есть специальный календарь, в котором выделены все дни рождения игроков, тренеров и прочих видных персонажей. Так вот, узнав, что во вторник свечки на торте будут задувать сразу три футболиста Премьер-Лиги, появившихся на свет 27 января 1987 года, тема этого материала родилась сама собой. Осталось лишь понять, в каком формате написать об именинниках.

«Так пусть они сами нам расскажут друг про друга», — предложил один из нас.

Именно за этим мы и позвонили футболистам в Испанию и Турцию, задав игрокам несколько вопросов не о том, как проходят сборы и какие цели на сезон, а что они думают друг о друге.

— Ну вы и придумали, — смеётся Денис. – Но давайте попробуем. Значит, познакомились мы в 2008-м во время тренировки в молодёжной сборной. Встали втроём в квадрат, а в центр должен был выйти самый молодой. Ну и началось: «У кого какого числа день рождения»? – спрашиваю. Рома отвечает: «У меня 27 января». «И у меня», — добавил Антон. В общем, пришлось нам решать вопрос по времени появлению на свет – я ведь тоже 27-го родился. Мы даже мамам после тренировки начали звонить, чтобы точно всё узнать.

Денис Глушаков и Роман Шишкин Фото: «Инстаграм»

«Мы» — это Шишкин, Глушаков и Шунин. Семь лет назад, в том самом 2008-м, все трое выступали в разных клубах (Антон – в «Динамо», Денис – в «Локомотиве», Рома – в «Спартаке»), но так как играли футболисты в одной возрастной группе, то часто пересекались на соревнованиях, проводившихся задолго до вызова в «молодёжку».

— С Глушаковым мы виделись ещё на детских турнирах, когда он играл за «Нику», — вспоминает Шунин. – Потом Денис женился и пригласил меня на свадьбу. С тех пор мы стали общаться намного чаще, чем раньше. У нас, можно сказать, своя «банда 27.01.87» на троих! Всегда мечтали играть за одну команду, чтобы день рождения отмечать вместе, а то из-за зимних сборов ни разу не получилось собраться и отпраздновать.

Воплотить мечту и сыграть за одну команду в итоге получилось у Глушакова с Шишкиным. В 2010-м Роман тоже перебрался в Черкизово и отыграл с Денисом в «Локо» три сезона, пока в 2013-м Глушаков не решился на трансфер в «Спартак».

— Когда Шишкин перешёл в «Локомотив», мы с ним вообще каждый день виделись, — говорит Глушаков. – К тому же Рома мою дочь крестил, так что мы с ним, можно сказать, родственники. Уже потом у меня возник вариант со «Спартаком». Помню, мы общались на эту тему с Ромой, но он сам прекрасно видел ситуацию и понимал, что я просто начал сдуваться. Бывало, я к нему подходил прямо после тренировки и говорил: «Всё, надо что-то менять, нельзя так дальше». Доходило до того, что желание играть в футбол пропадало.

— Вы могли ему прямо на поле «напихать»? Или друзьям обычно претензии не предъявляют?

— Предъявляют ещё как! Мы и сейчас в «Спартаке» можем с тем же Комбаровым что-то друг другу высказать прямо во время матча. Лучше уж так, чем промолчать, а потом обсуждать с кем-то за спиной.

— Мы и подкалываем друг друга, но никогда не ссоримся, — добавляет Шунин. – Вон посмотрите на Глушакова – его же без улыбки до ушей вообще никто не видел! (Смеётся.) Нет, конечно, бывает, что мы немножко надоедаем друг другу, можем даже поругаться слегка, но подолгу зла ни разу ни на кого не держали.

— С футболом разобрались. А отпуск вы как проводите?

— Тоже стараемся вместе, — продолжает Антон. – Иногда, конечно, у кого-то не получается. Прошлым летом, например, я даже к Глушакову на турнир в Миллерово не смог выбраться – у нас была Лига Европы. Но вообще мы обычно подстраиваемся и летим: в Дубай, в Америку или ещё куда-нибудь.

Денис Глушаков и Роман Шишкин Фото: «Инстаграм»

— Приключения на отдыхе часто случались?

— Когда отдыхали в Америке с Шишкиными, Джанаевым и Ребко, таксист Сослана развернулся и уехал прямо с заправки со всеми его вещами, пока он в магазин за водичкой ходил…

— А я в той поездке в собственный номер не смог попасть, — продолжает историю Шишкин. – Мы вернулись после ресторанов все уставшие. В итоге я пошёл за игровые автоматы — интересно же! – а жена поднялась в номер и уснула, надев наушники и по привычке закрыв дверь изнутри на шпингалет. Я, естественно, ничего не выиграл, поднимаюсь в номер и не могу понять: вроде карточка работает, а дверь не открывается. Ну, в итоге простоял в коридоре, пока Сослана случайно не увидел. Пришлось у него ночевать (смеётся). Жаль, Глушакова тогда с нами не было. Он вам рассказывал, что я его дочку крестил?

— Да, говорил. Кстати, как это произошло?

— Денис мне предложил, я, естественно, согласился. Помню, подошёл к этому очень ответственно. Сами понимаете – это всё в церкви, перед богом. Да и вообще, быть крёстным – для меня очень важный момент.

— Шунин говорил, что вы так ни разу и не отметили день рождения вместе в нужный срок. Правда, что ли?

— Правда. Единственное, у нас с Денисом получилось два года подряд отпраздновать в Москве. Это было как раз в перерывах между сборами. Увы, Антон к нам присоединиться не смог – он в это время был в расположении «Динамо». А ещё однажды нам жёны подготовили сюрприз прямо на сборе, на который Билич разрешил взять с собой семьи. Они с утра украсили территорию, где мы завтракали, а вечером подарили торт. В общем, очень классно было, атмосферно!

— Вы, кстати, с Глушаковым и Шуниным похожи характерами или все разные?

— Мы с Антоном более спокойные. Рассудительные, что ли. В общем, мы перед тем, как что-то сделать, сто раз подумаем. А Денис более суетной. Что думает, то и говорит, и делает! (Смеётся.)

— О`кей. Тогда последний и самый главный вопрос: кто из вас старше-то?

— Вот я этот вопрос тоже всё время поднимаю, — смеётся Шишкин. – Вроде бы я, потому что утром родился. Кажется, в 9:30. Денис, по-моему, днём. А Шунин…

— А Шунин вечером, — отвечает Антон. – Хотя я тоже постоянно забываю, кто из нас самый старший.

Редакция «Чемпионата» поздравляет Дениса Глушакова, Антона Шунина и Романа Шишкина с днём рождения и желает крепкого здоровья, долгих лет карьеры и больших побед.