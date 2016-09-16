Антирекорд «МЮ» и 21 млн за «товарняки». Главное — в обзоре дня

«Зенит» победил «Маккаби» Т-А, проигрывая по ходу матча 0:3

В матче первого тура группы D Лиги Европы сезона-2016/17 «Зенит» в Израиле одержал волевую победу со счётом 4:3 над «Маккаби» из Тель-Авива.

Выйти вперёд хозяева сумели на 26-й минуте, когда точным ударом отметился Харис Медуньянин. Через пять минут после начала второго тайма Видар Кьяртанссон сделал счёт 2:0, а на 70-й минуте до разгромного счёт довёл Медуньянин. На 76-й минуте Александр Кокорин один мяч отыграл, а несколько минут спустя «Маккаби» остался вдесятером после удаления Элазара Дасы. В ворота хозяев поля был назначен свободный удар — Жозе Маурисио не составило труда переправить мяч в сетку ворот ударом с пары метров. На 86-й минуте Жулиано сравнял счёт, а уже в компенсированное время Лука Джорджевич забил победный мяч.

«Товарняки» за 21 млн рублей

Проведение товарищеских матчей с Коста-Рикой, Румынией и Катаром обойдётся России в 21 млн рублей, утверждает «Лайф».

За приезд костариканцев в Краснодар на игру с командой Станислава Черчесова 9 октября РФС заплатит почти 12 млн рублей. Эту информацию подтвердили в КОНКАКАФ. Право сыграть с румынами 15 октября тоже обойдётся в круглую сумму — почти 9 млн рублей, о чём рассказали в федерации футбола Румынии. При этом за последующий выезд в Катар россияне не получат ни копейки, если не считать оплату арабами трансфера и проживания команды на берегах Персидского залива.

«Томь» подписала контракт с Жировым

«Томь» официально объявила о подписании контракта с 25-летним центральным защитником Александром Жировым. Соглашение рассчитано до конца года.

Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». Начал карьеру в родном клубе, затем перешёл в астраханский «Волгарь» и помог ему выйти в ФНЛ, позже перебрался в клуб РФПЛ «Анжи», за который провёл все 30 матчей прошлого сезона в чемпионате.

13 марта 2015 года был включён главным тренером сборной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеской встрече со сборной Казахстана.

Полузащитник «Слована» Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы

Полузащитник чешского «Слована» Ян Сикора стал автором самого быстрого гола в истории Лиги Европы. Мяч после удара Сикоры оказался в сетке ворот азербайджанского «Карабаха» на 11-й секунде (10,69), отмечается на официальном сайте УЕФА.

Предыдущим автором самого быстрого гола в Лиге Европы являлся полузащитник «Севильи» Витоло. Испанскому футболисту потребовалось 13,21 секунды, чтобы вывести свою команду вперёд в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:1) в марте 2015 года.

Самые быстрые голы в Лиге Европы

10,69 Ян Сикора («Карабах» — «Слован» Либерец 2:2) 15.09.2016

13,21 Витоло («Вильярреал» — «Севилья» 1:3) 12.03.2015

15,19 Исмаэль Бланко (АЕК — БАТЭ 2:2) 05.11.2009

16,88 Кейта Бальде («Лудогорец» — «Лацио» 3:3) 27.02.2014

18,18 Хуан Мата («Валенсия» — «Брюгге» 3:0) 25.02.2010

19,19 Серхио Агуэро («Манчестер Сити» — «Порту» 4:0) 22.02.2012

«МЮ» установил антирекорд

«Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 в гостях уступил «Фейеноорду» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Победу нидерландской команде принёс гол полузащитника Тонни де Вильена.

«Красные дьяволы» впервые в истории проиграли четыре подряд выездных матча в еврокубках, сообщает BBC Sport. В прошлом сезоне манкунианцы в гостях уступили «Ливерпулю» (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы, проиграли «Мидтьюллану» (1:2) в 1/16 турнира, а также в декабре 2015 года потерпели поражение в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» (2:3).

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации. В первую десятку вошли команды Уругвая и Уэльса, а бразильцам удалось подняться с 9-й строчки на 4-ю.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Аргентина — 1646 очков,

2 (2). Бельгия – 1369,

3 (4). Германия – 1347,

4 (3). Колумбия – 1323,

4 (9). Бразилия – 1323,

6 (5). Чили – 1284,

7 (6). Португалия – 1228,

8 (7). Франция – 1188,

9 (12). Уругвай – 1173,

10 (11). Уэльс – 1161

…

38 (38). Россия — 685.