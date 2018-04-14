Смолову дали жёлтую, которой не было, и он не сыграет с ЦСКА. Это заговор?

Матч «Краснодар» – «Арсенал» получился вроде бы не самым сложным для судейства. Преимущество «быков» над «канонирами» было ощутимым, а результат команда Мурада Мусаева сделала, по сути, за полтайма. Тем не менее, именной в этой игре случился, по всей видимости, главный судейский скандал тура.

На 34-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Краснодара» лучший бомбардир хозяев Фёдор Смолов упал в штрафной туляков после единоборства с защитником Анри Хагушем. Повтор убеждает – это пенальти. Хагуш ударил по ногам нападающего. Вот только судья матча Артём Чистяков из Азова расценил этот эпизод по-своему. Чистяков разглядел симуляцию в действиях Смолова и показал лидеру «Краснодара» жёлтую карточку.

«Сегодня день рождения отца, его 7 лет нет с нами — этот гол для него» Тарасов отпраздновал гол «Динамо», засунув мяч под футболку. Но беременная жена и будущая дочка не единственные, кому он посвятил этот гол.

Сегодняшний «горчничник» оказался четвёртым для Фёдора в нынешнем сезоне РФПЛ, а, значит, он заработал дисквалификацию на следующий тур. Пикантность ситуации в том, что «Краснодар» ждёт встреча в Москве с ЦСКА – конкурентом «быков» за попадание в Лигу чемпионов.

— Я хотел бы сказать по судейству, – заявил после финального свистка разгневанный форвард, который обычно не даёт интервью после матча. – Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трёх метрах, и вместо того чтобы поставить очевидный пенальти даёт мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА…

Я не знаю. Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом. Я ему показываю, что у меня там дырка на бутсах, а он мне говорит, что не видел, и я, кажется, симулировал. В трёх метрах стоит, я на повторе видел. Можно отменить только красную карточку? Ну отлично, всё понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает. Считаю ли, что мне умышленно дали жёлтую карточку? Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас сейчас равное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь.

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Понятно, что Смоловым сейчас управляют эмоции. Однако мнение нападающего разделяют и профессионалы судейства. Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сказал в интервью для «Чемпионата»:

«Арбитр ошибся, причём, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов — не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА. Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить.

К сожалению для голеадора «Краснодара», Хусаинов прав. Например, месяц назад КДК РФС отменил прямую красную карточку игрока «Амкара» Фегора Огуде, несправедливо удалённого во встрече с тем же «Арсеналом». Тогда грубо ошибся Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. А вот красную, как сумму двух жёлтых, отменить нельзя – Смолову точно не избежать дисквалификации на игру с ЦСКА.