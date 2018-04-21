«Спартак» плох в концовках таймов, а ЦСКА – самый уязвимый к контратакам

Один из видов продвинутой статистики, недооценённых и редко используемых – вычисление количества защитников между бьющим и воротами. На дистанции его активно использует только компания Stratabet: там даже создали xG-модель, учитывающую параметр. Получая данные, мы можем оценить плотность защиты при ударах, найти закономерности игры в атаке (бить при большом количестве защитников перед собой или нет), динамику изменения ударов по ходу матча. Из-за сложности извлечения данных (все нужно добывать вручную) параметр не используется очень широко, в основном в продуктах Stratabet.

По похожему алгоритму я создал базу данных по чемпионату России. Все удары в текущем сезоне (до 27-го тура, который стартует в субботу) были собраны в базу и объединены по нескольким признакам, главный из которых – количество защитников за линией мяча. Из-за этого допущения полноценно сравнивать исследование с данными Stratabet не стоит: там учитывается количество игроков, непосредственно мешающих бьющему. Это следующий этап развития наших цифр.

Количество защитников между бьющим и воротами. Основная статистика

Жёлтый столбик – количество защитников, встречающих удар команды по чужим воротам (упрощая: чем столбик короче, тем меньше сопротивление). Синий – количество защитников, встречающих удары соперника (аналогично, но здесь меньшее сопротивление уже в минус).

1. Исключительность «Рубина» и «Уфы» для Премьер-Лиги на графике очевидна. Курбан Бердыев и Сергей Семак лучше всех тренеров лиги понимают, что качество ударов важнее количества, а «Уфа» ставит на поток умные фланговые атаки, где отправляет мяч в правильные точки и правильно насыщает штрафную. Продвинутая статистика отражает крутость «Уфы»: это единственная команда, чьи удары по чужим воротам в среднем встречает меньше 4 защитников (3,94), и 30,54% своих ударов «Уфа» наносит, когда её встречают максимум вдвоём (лучший результат в Премьер-Лиге). Вторая команда по количеству соперников между своим бьющим и воротами – как раз «Рубин» (4,06 защитников). Все остальные сильно отстают.

Аналогичная ситуация у команд с обороной – «Рубин» и «Уфа» максимально плотно встречают бьющих игроков соперника. Кейс «Рубина» при этом нужно анализировать дополнительно: оставляя в среднем 5,03 защитников между бьющим и воротами, казанцы очень редко блокируют удары. 58 блоков – меньше только у ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Одновременно уплотнять защиту и не бросаться под мячи, именно провоцируя соперника на неудобные удары – искусство.

2. При высоком качестве игры ЦСКА допускает очень слабые цифры. 4,97 защитников перед бьющим в момент удара – третий с конца результат в Премьер-Лиге после «СКА-Хабаровска» и «Тосно», которые неоднократно отмечали ударами редкие забеги в финальную треть. 4,15 защитников перед бьющим у своих ворот – вообще худший результат в РФПЛ.

Две глобальные мысли на этот счёт. Первая: при низком блоке Виктор Гончаренко поощряет дальние удары своих игроков, не обращая внимания на вред этих ударов для развития атаки. Головин, Натхо и особенно Витиньо могут регулярно игнорировать партнёров, находящихся в более выгодных позиций, и бить из неочевидных. Вторая: регулярно атакуя в 8 или даже 9 человек, как в домашней игре с «Амкаром», ЦСКА уязвим для потенциальных контратак. А центр Натхо-Головин делал команду ещё более уязвимой. В декабрьском дерби со «Спартаком» ЦСКА 6 раз дал пробить, оставляя перед бьющим менее двух защитников – вот подтверждение, как это происходит.

3. «Спартак» на графике удивительно похож на «Краснодар». Грубо прикидывая, проблемы красно-белых действительно близки к краснодарским – сложности на ограниченном пространстве, проблемы в позиционной атаке против закрытых команд, уязвимость к контратакам, если не удаётся быстро вернуть себе мяч. Ударную статистику «Спартака» портят дальние удары Фернандо, Глушакова и Промеса – они далеко не всегда наносятся с подготовкой и когда того требует ситуация.

4. «Амкар» – это русский «Бёрнли». Пермяки – всего четвёртые в РФПЛ по количеству блоков, но встречают соперников плотнее всех в лиге. 44 раза «Амкар» встречал удары по своим воротам, сидя вдевятером за линией мяча, и допустил 125 ударов, располагаясь в 5+ защитников за линией мяча. Понятно, откуда берётся такая статистика: пермяки перекрывают все зоны в центре правильным движением, часто сбивая соперника на пустые дальние удары и простые навесы.

5. Оборонительная статистика СКА – лучшее доказательство, что голые цифры нельзя оценивать: для них важен контекст. 4,65 защитников между бьющим соперником и воротами – нормальная стата для аутсайдера, умеющего закрываться, но СКА явно набил такую статистику игрой сверхнизким блоком против команд вроде «Спартака». В контексте хабаровчан важнее другие числа: СКА допустил 30 ударов по своим воротам, где бьющий вообще не встречал сопротивления защитников – больше всех в лиге. 11 из 30, что характерно – в последней 10-минутке.

Как атака меняется на дистанции матча?

Опять же пробегусь по ярко выраженным тенденциям:

1. Внезапно лучше всех взламывает соперников «Арсенал» в стартовых 15-минутках: 3,22 защитника между бьющим и воротами – лучший результат на отрезке во всей Премьер-Лиге. На стартовых отрезках тулякам внезапно проще вскрывать защиту соперника, а на дальние удары сбивается только один игрок в команде – Игорь Шевченко. В начале матча «Арсенал» наносит 24,4% всех ударов, где «оружейников» встречает максимум один соперник. В финальной 15-минутке – всего 12,2%.

2. «Локомотив» удивительно стабилен на дистанции матча. В четырёх из шести отрезков команда Юрия Сёмина наносит примерно одинаковые удары, но сильно добавляет на промежутке с 61-й по 75-ю минуты: там наносит 27,1% ударов, когда её встречает не больше одного защитника. Учитывая соперников, с которыми «Локо» нанёс большинство опасных ударов на этом отрезке, «железнодорожники» к тому времени либо находят ключ, как взламывать плотную защиту соперника (домашние матчи с «Рубином» и «Тосно»), либо максимально разгоняются в контрах («Динамо», «Зенит», игра со «Спартаком» в Тушино).

3. Снова интересна для оценки «Уфа». В первых таймах она забивает гораздо меньше – 7 мячей против 21, осенью у команды Семака даже была серия матчей, где «Уфа» заканчивала первый тайм вничью, а второй тайм забирала. При этом до перерыва «Уфа» вообще не переваливает за отметку в 4 защитника между бьющим и воротами, а во вторых таймах сопротивление сильно увеличивается. Специфика объясняется несложно – после перерыва «Уфа» начинает чаще бить, особенно издали. До перерывов команда нанесла 24 удара за сезон, встречая минимум пятерых защитников перед собой. После перерывов – 41. Разницу увеличивает Сильвестр Игбун (8 таких ударов во вторых таймах, 4 – в первых).

4. В концовках сильно увеличивается опасность ударов «Рубина» – опять же это парадоксально, потому что казанцы растеряли очень много очков в финальных 15-минутках по ходу сезона.

Как оборона меняется на дистанции матча?

1. Есть математическое подтверждение мысли, что «Спартак» подсаживается в концовках таймов и не выдерживает заданный темп. В финальных 15-минутках красно-белые фактически теряют лишнего защитника при атаках соперника (0,97 в первых таймах и 0,85 во вторых). «Спартак» в принципе допускает очень много ударов при слабом сопротивлении – 33 удара с максимум одним защитником перед бьющим. 22 из 33 – в финальных 15-минутках. Темп «Спартака» слишком велик для большинства игроков команды, причём это было заметно даже в чемпионском сезоне – несмотря на общепринятый статус «команды последних минут», «Спартак» в концовках как раз достаточно много допускал.

Такие проблемы с выдерживанием собственного темпа есть и у других клубов. Оборонительная концентрация «Локомотива» тоже проседает, на графике это видно – при ударах соперника Сёмин стабильно теряет 0,2 защитника в финальных 15-минутках. Но резкой ямы, как у «Спартака», нет больше ни у кого. Кроме того, 26,7% ударов по воротам «Спартака» нанесены, когда между бьющим и воротами находилось максимум двое защитников. Только у ЦСКА процент ещё выше (28,6%, что снова говорит об уязвимости ЦСКА сзади).

2. Опять про «Амкар». Пермяки, наоборот, допускают более острые моменты у своих ворот в стартовых 15-минутках, и как ни странно, это тоже связано со стилем игры «Амкара». По ходу сезона «Амкар» неоднократно начинал матчи, взвинчивая темп и включая прессинг, и после активного начала отходил назад. При этом «Амкар» невероятно стабильно проводит вторые таймы, что подтверждает сложность игры с пермяками – их защита не гнётся сама по себе.

3. Как заметка на полях – предположение, почему у «Зенита» заметна яма на отрезке 61-75-й минут. Примерно с начала 55-й минуты Роберто Манчини часто меняет командную тактику, влетая в игру с записками для Леандро Паредеса. Перестройки по ходу матча проходят тяжело, а соперник получает большую свободу. Так было, например, на неделе с «Динамо»: до смены схемы «Зенит» вообще не давал москвичам бить, а после перехода на 4-4-2 допустил два опасных удара Фёдора Черных.

Что насчёт индивидуальных данных?

Плюс один аргумент для Роберто Манчини. Александра Кокорина при ударах накрывало меньше защитников, чем кого-либо в РФПЛ. Здесь стиль «Зенита» первой части сезона, с вертикальными передачами под рывки Кокорина, наслаивается на нелюбовь Александра к дальним ударам и его командность. 12 раз удары форварда «Зенита» не встречал никто, столько же раз – 5 защитников и больше: здесь Кокорин король.

Этим и Кокорин, и Артём Дзюба выгодно отличаются от Фёдора Смолова, чаще бьющего из неочевидных позиций. Его удары в среднем встречают 3,66 соперников. Это 24-й результат в Премьер-Лиге среди игроков, нанесших минимум 20 ударов – меньше сопротивление у таких кадров, как Владимир Ильин (бьёт издали при первой же возможности, если видит, что его не встречают), Хуан Лескано и Виктор Классон. К слову о командности: Классон и Смолов в позиционках «Краснодара» при Шалимове получали близкие задачи, но Смолов чаще тянул игру на себя и бил из неочевидных точек.

Среди лучших по статистике – ожидаемо игроки Курбана Бердыева. Сердар Азмун уже напорол моментов на сезон вперёд, но для нас важнее, что эти моменты у Азмуна есть, и иранец чувствует их на топ-уровне для чемпионата. Рифат Жемалетдинов свою статистику заработал благодаря контратакующему стилю и резким рывкам под длинные передачи (но его реализация ещё хуже). Интересен подбор в списке лучших игроков тульского «Арсенала»: команда много долбит издали, но в её составе весь сезон есть двое, готовых завершать атаки первым и вторым темпом – Джорджевич/Дзюба и Кангва.

На другом полюсе ожидаемо полно полузащитников, часто бьющих издали – Фернандо, Натхо, Паредес, Головин, Исмаэл. Но из списка явно выбивается Витиньо – единственный нападающий РФПЛ, чей средний удар в среднем встречает больше 5 защитников. Панченко и Промес, тоже чрезмерно берущие игру на себя, на 0,6 защитников отстают от Витиньо – так что бразилец гордо забирает звание главного единоличника лиги. Его удары весь сезон, не считая двух дерби, вредят ЦСКА, а не помогают, но Виктор Гончаренко упорно верит в Витиньо и не ограничивает его. С таким подходом удары ЦСКА так и останутся на уровне «Тосно» и Хабаровска.

Данные подготовлены пабликом «Пыльный чердак». https://vk.com/pylny4erdak