Где были футболисты «золотого» «Локомотива»-2018 в год предыдущего триумфа клуба

Совместно с пресс-службой ФК «Локомотив» мы поинтересовались у футболистов современной команды, где застало их предыдущее чемпионство клуба в 2004 году. Заодно покопались в их семейных архивах.

Саба в детстве наслаждался природой западной Грузии и набирался здоровья для своей будущей карьеры. «Мне было 12 лет. Я жил в грузинском городке Самтредиа, учился в школе и играл в футбол». Этот город известен своей долгожительницей, которая прожила почти 120 лет. Есть ещё вопросы по физическим кондициям грузина?



С профессиональным футболом там было сложно, но Кверквелия обходился и без него: «Серьёзных футбольных академий в нашем городе нет, поэтому в то время скорее был любителем. Ходил в обычную спортивную секцию. Чемпионат России не смотрел, о «Локомотиве», может быть, что-то слышал, но уже не вспомню». Саба, ну как не помнить?! А как же Михаил Ашветия, Малхаз Асатиани?..

Дмитрий — единственный москвич в составе чемпионов. Рос в обычной семье: отец военный, мать — продавец. Свой футбольный путь Тарасов начинал в другой команде столицы и 2004 год встретил в родном городе.



«Я жил в Москве, заканчивал школу (с хорошим оценками!), играл в академии «Спартака». РФПЛ смотрел по телевизору». Кстати, помимо футбола Тарасов занимался карате. Неудивительно: Тарасов жил в Гольяново, а с безопасностью в этом районе не очень хорошо.

Фото : из личного архива Дмитрия Тарасова

Фото : из личного архива Дмитрия Тарасова

«В 2004 году я только-только стал игроком стартового состава «Бенфики». Так начиналась моя профессиональная футбольная карьера». В сезоне-2004/05 Ману помог своей команде впервые за 11 лет выиграть чемпионат. Не 14, конечно, но тоже не слабо!



«Про русскую лигу я, конечно, слышал, но без подробностей. Какие-то конкретные команды назвать точно не мог. Смотрел очень много европейского футбола – равнялся на Редондо и Зидана». Зато про российский футбол Ману точно узнал годом позже: именно его «Бенфику» прошли «армейцы», прежде чем выиграть первый еврокубок в истории наших клубов.

Фото: из личного архива Мануэла Фернандеша

Фото: из личного архива Мануэла Фернандеша

Братья Миранчуки

«Мы жили в Славянске-на-Кубани, ходили в школу, как обычные дети, дурачились. Занимались в ФК «Олимп». Чемпионат России смотрели — это точно помню, а вот за кого болели — нет. Наверное, просто за красивый футбол и за много голов!».



Кстати, братья признавались, что мать хотела отдать их в бальные танцы. Те закрыли эту тему сразу, и, судя по всему, из-за этого никто не расстроился.

Фото: из личного архива братьев Миранчуков

«Тот год был для меня особенным – началась моя европейская карьера. Из перуанского «Альянса» я перебрался в голландский ПСВ». Впереди Джеффа ждали очередные титулы в новой стране и выход в полуфинал Лиги чемпионов.



«Про Россию я в то время, конечно, слышал, но за РФПЛ не следил. Тем не менее я очень рад, что мне удалось приехать и заиграть в этой лиге, да ещё и стать чемпионом такой великой страны!».

Фото: из личного архива Джефферсона Фарфана

Фото: из личного архива Джефферсона Фарфана

«Это был сезон-2004/05, я тогда был в аренде в «Интере» из Запрешича. Сезон складывался для нас очень удачно. Тогда нас с Модричем и Эдуардо отдали в аренду – а мы смогли опередить свой клуб в таблице (стали серебряными призёрами)». Более нелепую трансферную кампанию трудно придумать!



«За русским чемпионатом я следил уже тогда, на Балканах показывали и показывают вашу лигу. Тем более что Олич и Рахимич потом выиграли Кубок УЕФА с ЦСКА. Так что о «Локомотиве» слышал и знал. О чемпионстве «Локо» узнал из газеты за утренним кофе. Плюс ЦСКА играл в плей-офф еврокубков на стадионе «Локомотив», эта картинка сразу запомнилась. В тот момент я мечтал вернуться в «Динамо» Загреб и заиграть там, стать лидером. Это мне достаточно легко удалось».

Фото: из личного архива Ведрана Чорлуки

Гилерме в детстве занимался футзалом, но со временем сильно вымахал. Настолько, что в своём первом клубе встал в рамку. «В 2004-м я находился в юношеской команде «Атлетико Паранаэнсе». Тогда я ещё лишь мечтал, что однажды стану настоящим профессиональным футболистом». Гилю на соревнования часто возил его невысокий отец. Говорят, ему часто приходилось ловить на себе недоверчивые взгляды. Приходилось подолгу объяснять, что сын пошёл в деда.

Фото: из личного архива Маринато Гилерме

Коломейцев попал в Москву из далёкого Сургута, и свой путь в футболе он начинал не в «Локо». «Мне было 15 лет. После переезда я учился в обычной школе и занимался футболом. Играл в детской футбольной школе «Спартак-2». Чемпионат России, если честно, не смотрел. Но, кстати, в 2003 году ходил на стадион в Черкизово на матч «Локомотив» — «Интер».

Сложно поверить, но в школе Саша был хулиганистым малым. «В Сургуте я частенько шалил, дрался с пацанами, из школы сбегал раньше времени», — вспоминает он. Вряд ли в Москве что-то изменилось.

«Я заканчивал 11-й класс школы №8 Нижнекамска. Учился средне, поскольку всё время посвящал футболу. Школу в итоге закончил неплохо – даже пятёрка по физкультуре была! В том же году подписал свой первый профессиональный контракт с «Нефтехимиком» из Нижнекамска».



Окончив школу, Игнатьев покинул родной дом и отправился в свободное плавание. «Жил в интернате. Чемпионство «Локомотива» видел по телевизору – тогда даже представить не мог, что однажды окажусь в топ-клубе, сам буду защищать красно-зелёные цвета и поднимусь на чемпионский пьедестал!».

Фото: из личного архива Владислава Игнатьева