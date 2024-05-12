Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Сааведра: если чемпионом станет «Динамо», это будет очень хорошо

Игрок «Сочи» Сааведра: если чемпионом станет «Динамо», это будет очень хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, кому отдаёт предпочтение в чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Заслуживает ли «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне? Этого я не могу сказать. Однако «Динамо» – большой клуб, у них замечательный стадион, отличные футболисты собраны в команде. Но я не играл против «Зенита». А ещё в предстоящих матчах мы встретимся с «Краснодаром». Я бы хотел посмотреть на уровень этих команд.

Если чемпионом станет «Динамо», это будет очень хорошо. По тому, что я вижу, в команде много латиноамериканцев. Лично мне очень приятно, что там столько игроков из Южной Америки. Но мне бы ещё очень хотелось сыграть против «Зенита». А так в российском чемпионате также впечатлили «Локомотив» и «Динамо» соответственно», – приводит слова Сааведры Metaratings.

Напомним, после 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

Материалы по теме
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android