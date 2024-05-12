Хави резко отреагировал на вопрос о будущем Фати в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави остался недоволен вопросом журналиста о будущем 21-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Ансу Фати, с лета выступающего за «Брайтон» на правах аренды.

«Не спрашивайте меня больше о планах на футболистов, которых здесь нет. Всё будет зависеть от концовки сезона и ситуации, в которой мы окажемся», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Фати твёрдо намерен вернуться в «Барселону» и бороться за место в составе. Он хочет впечатлить главного тренера Хави на предсезонке и закрепиться в составе.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 28 матчах, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

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