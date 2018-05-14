Как в Ростове тестировали новый стадион (фото, видео)

В очередном городе мундиаля люди кайфуют от футбола. 45 тысяч зрителей в Ростове!

«А что это такое здесь происходит-то? Пресс-тур? То-то мы смотрим: журналисты, камеры! Молодые-то все какие! А какое у вас имя-то хорошее!».

Донская земля встречает фирменным радушием. Сразу вспоминается прекрасное далёко: поездки к бабушке на дачу, природа, простокваша…

«У нас здесь очень хорошо! Это вы ещё на стадионе не были!»

Спрашиваю: «Сами-то на стадион пойдёте?»

«Не-е-е».

Ну, вот так всегда.

Аэропорт имени атамана

Первое, что увидят зарубежные гости в Ростове, — аэропорт. Ну как в Ростове. Вообще-то, до города больше часа езды. Впрочем, это нормальная практика.

Первое впечатление от аэропорта: он новый! Ростов — не глубинка, но про уровень инфраструктуры за пределами трёх столиц вы и сами всё знаете. Может, очень скоро всё начнёт меняться. Точнее, меняется прямо сейчас.

Аэропорт изначально хотели назвать «Южным», но в итоге в голосовании победил другой вариант. Что такое «Платов»? Для начала: не что, а кто. Матвей Платов — атаман Донского казачества, прошедший под флагами российской империи войну 1812 года.

Вообще, у аэропорта две главные темы — Дон и казаки. Им же посвящено несколько интерактивных зон.

Например, поднявшись на второй этаж, буквально переносишься на побережье Великой реки. Прочувствуйте момент!

Набережная — центр городского притяжения

Первым пунктом маршрута в Ростове стала набережная рядом со стадионом. Вообще обустройство набережной постепенно становится главным лайфхаком в городах России. Новенький стадион неподалёку от вылизанной набережной… А что, это и впрямь работает!

По набережной журналистов водил местный суперболельщик Сергей Копин. Он прославился тем, что пишет стихи про футбол и любимый клуб — «Ростов». «Знаю, что игроки мои стихи читают, — скромно признаётся он, — но самой большой гордостью для меня был момент, когда Кириченко рассказал одну историю с Бердыевым. Сейчас в Казани он по моему примеру ищет того, кто будет писать про «Рубин». Казанские поэты, шерстите Head Hunter!

Стихи Сергея покоряют самую разную аудиторию.

А вот окрестности стадиона пока выглядят пугающе. Вместо газона там повсюду зыбучие пески.

Говорят, все работы будут закончены к ЧМ. А пока снова ждём. Вообще, песок в Ростове — это отдельная история. С него же началось знакомство с городом при выходе из отеля. И это в центре города!

В городе много недоделок, но не хотелось бы останавливаться на них подробно. Довелось неформально поговорить с представителем оргкомитета и задать несколько предельно прямых вопросов. Тот мои эмоции понял: «Подождите месяц, ничего подобного не будет». Верим. Что ещё остаётся?

Стадион — тоже не успел. Но был близок

И всё-таки неприятно, что за месяц до ЧМ мы не можем видеть уже готовые объекты. Вместо этого пытаемся успеть всё в последний момент. Но стадион в Ростове получился впечатляющий. Может, он и простоват, но это не делает его провинциальным. Большой плюс в том, что он находится совсем рядом с центром.

Вот так он выглядит изнутри.

Кстати, во время экскурсии нам удалось заскочить даже в будущую раздевалку Луки Модрича и остальных.

Увы, не обошлось без недоделок и здесь. Но болельщикам из-за этого страдать не пришлось – только журналистам. К матчу-открытию не подготовили медиатрибуны, и ноутбук пришлось держать на коленках, сидя на обычных местах.

Ростов — футбольный

Матч-открытие ждал арену в воскресенье. Погода была пасмурной с самого утра, а к игре только ухудшилась. Власти города решили в честь матча перекрыть несколько улиц в центре. Вот это любовь к футболу!

Незадолго до игры мы заглянули в центр выдачи паспортов болельщиков. Антураж, футбольные атрибуты, комфорт: всё на уровне.

Планировалось, что паспорта публично получат герой местных болельщиков Роман Адамов, а также посол ЧМ-2018 олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев. С последним вышел казус, но не будем об этом: всякое бывает.

Послу ЧМ-2018 выдали паспорт болельщика с ошибкой

Адамов почти исчез из спортивных новостей, но продолжает трудиться в футболе. По окончании карьеры он остался жить в Ростове. Его здесь любят. Помню, как один болельщик подошёл к нему с приятельским рукопожатием и удивлённо сказал: «Ну, Роман, июнь 2015-го, занимались вопросами по машине, неужели не помните?». Даже день вспомнил.

Сейчас Адамов работает в академии «Ростова». К сожалению, он быстро убежал от прессы, сославшись на самочувствие, но если хотите почитать, с чем он столкнулся в свои первые месяцы в новой роли, вам сюда:

Адамов: в академии «Ростова» на детей орали матом, ломали детскую психику

За пару часов до матча организаторы устроили шумную тусовку перед стадионом. Людям было весело, и многие приобщились к акции, несмотря на дождь. Стандартный набор развлечений: фотозоны, конкурсы с мячом и… снова казаки. Ну, такие вот традиции.

Накануне обещали аншлаг: так всё и получилось. Трибуны были полны людей, а перед матчем они устроили классический перформанс. За счёт массовости вышло солидно.

Вот и ещё один город собрал свои 45 тысяч болельщиков. Спасибо тебе, ЧМ! Мы уже тебя любим.

P.S. «Ростов» обыграл «Урал» и избежал места в стыках. Следущий сезон он будет играть в РФПЛ. Возможно, снова с Карпиным. Подрастёт газон, достроят медиатрибуны, а может, и песок из центра увезут. Всё будет ещё лучше.