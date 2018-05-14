Как в Ростове тестировали новый стадион (фото, видео)

«А что это такое здесь происходит-то? Пресс-тур? То-то мы смотрим: журналисты, камеры! Молодые-то все какие! А какое у вас имя-то хорошее!».
Донская земля встречает фирменным радушием. Сразу вспоминается прекрасное далёко: поездки к бабушке на дачу, природа, простокваша…
«У нас здесь очень хорошо! Это вы ещё на стадионе не были!»
Спрашиваю: «Сами-то на стадион пойдёте?»
«Не-е-е».
Ну, вот так всегда.
Аэропорт имени атамана
Первое, что увидят зарубежные гости в Ростове, — аэропорт. Ну как в Ростове. Вообще-то, до города больше часа езды. Впрочем, это нормальная практика.
Первое впечатление от аэропорта: он новый! Ростов — не глубинка, но про уровень инфраструктуры за пределами трёх столиц вы и сами всё знаете. Может, очень скоро всё начнёт меняться. Точнее, меняется прямо сейчас.
Аэропорт изначально хотели назвать «Южным», но в итоге в голосовании победил другой вариант. Что такое «Платов»? Для начала: не что, а кто. Матвей Платов — атаман Донского казачества, прошедший под флагами российской империи войну 1812 года.
Вообще, у аэропорта две главные темы — Дон и казаки. Им же посвящено несколько интерактивных зон.
Например, поднявшись на второй этаж, буквально переносишься на побережье Великой реки. Прочувствуйте момент!
Набережная — центр городского притяжения
Первым пунктом маршрута в Ростове стала набережная рядом со стадионом. Вообще обустройство набережной постепенно становится главным лайфхаком в городах России. Новенький стадион неподалёку от вылизанной набережной… А что, это и впрямь работает!
По набережной журналистов водил местный суперболельщик Сергей Копин. Он прославился тем, что пишет стихи про футбол и любимый клуб — «Ростов». «Знаю, что игроки мои стихи читают, — скромно признаётся он, — но самой большой гордостью для меня был момент, когда Кириченко рассказал одну историю с Бердыевым. Сейчас в Казани он по моему примеру ищет того, кто будет писать про «Рубин». Казанские поэты, шерстите Head Hunter!
Стихи Сергея покоряют самую разную аудиторию.
А вот окрестности стадиона пока выглядят пугающе. Вместо газона там повсюду зыбучие пески.
Говорят, все работы будут закончены к ЧМ. А пока снова ждём. Вообще, песок в Ростове — это отдельная история. С него же началось знакомство с городом при выходе из отеля. И это в центре города!
В городе много недоделок, но не хотелось бы останавливаться на них подробно. Довелось неформально поговорить с представителем оргкомитета и задать несколько предельно прямых вопросов. Тот мои эмоции понял: «Подождите месяц, ничего подобного не будет». Верим. Что ещё остаётся?
Стадион — тоже не успел. Но был близок
И всё-таки неприятно, что за месяц до ЧМ мы не можем видеть уже готовые объекты. Вместо этого пытаемся успеть всё в последний момент. Но стадион в Ростове получился впечатляющий. Может, он и простоват, но это не делает его провинциальным. Большой плюс в том, что он находится совсем рядом с центром.
Вот так он выглядит изнутри.
Кстати, во время экскурсии нам удалось заскочить даже в будущую раздевалку Луки Модрича и остальных.
Увы, не обошлось без недоделок и здесь. Но болельщикам из-за этого страдать не пришлось – только журналистам. К матчу-открытию не подготовили медиатрибуны, и ноутбук пришлось держать на коленках, сидя на обычных местах.
Ростов — футбольный
Матч-открытие ждал арену в воскресенье. Погода была пасмурной с самого утра, а к игре только ухудшилась. Власти города решили в честь матча перекрыть несколько улиц в центре. Вот это любовь к футболу!
Незадолго до игры мы заглянули в центр выдачи паспортов болельщиков. Антураж, футбольные атрибуты, комфорт: всё на уровне.
Планировалось, что паспорта публично получат герой местных болельщиков Роман Адамов, а также посол ЧМ-2018 олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев. С последним вышел казус, но не будем об этом: всякое бывает.
Адамов почти исчез из спортивных новостей, но продолжает трудиться в футболе. По окончании карьеры он остался жить в Ростове. Его здесь любят. Помню, как один болельщик подошёл к нему с приятельским рукопожатием и удивлённо сказал: «Ну, Роман, июнь 2015-го, занимались вопросами по машине, неужели не помните?». Даже день вспомнил.
Сейчас Адамов работает в академии «Ростова». К сожалению, он быстро убежал от прессы, сославшись на самочувствие, но если хотите почитать, с чем он столкнулся в свои первые месяцы в новой роли, вам сюда:
За пару часов до матча организаторы устроили шумную тусовку перед стадионом. Людям было весело, и многие приобщились к акции, несмотря на дождь. Стандартный набор развлечений: фотозоны, конкурсы с мячом и… снова казаки. Ну, такие вот традиции.
Накануне обещали аншлаг: так всё и получилось. Трибуны были полны людей, а перед матчем они устроили классический перформанс. За счёт массовости вышло солидно.
Вот и ещё один город собрал свои 45 тысяч болельщиков. Спасибо тебе, ЧМ! Мы уже тебя любим.
P.S. «Ростов» обыграл «Урал» и избежал места в стыках. Следущий сезон он будет играть в РФПЛ. Возможно, снова с Карпиным. Подрастёт газон, достроят медиатрибуны, а может, и песок из центра увезут. Всё будет ещё лучше.