Фанаты «Спортинга» избили игроков. Что за дикость?

Как это произошло?

«Спортинг» проводил дневную тренировку в тренажёрном зале, когда на базу лиссабонского клуба прорвались около 50 фанатов. Агрессивно настроенные люди в масках принялись оскорблять игроков и главного тренера Жоржи Жезуша, а затем напали на представителей команды, используя металлические предметы и ремни. Незваные гости громили раздевалку, зажигали файеры.

По информации португальских СМИ, некоторым футболистам очень сильно досталось. Особенно голландцу Басу Досту: лучшего бомбардира «Спортинга», забившего 27 голов в Примейре, повалили на пол и разбили ему голову. Пострадали хорват Йосич Мишич, аргентинцы Родриго Батталья и Маркос Акунья. Вынуждены были обратиться к врачам физиотерапевт Марио Монтейра (в него попал файер) и тренер Рауль Жозе. 63-летний Жоржи Жезуш тоже получил удар по голове от фаната.

Какова реакция клуба и команды?

Игроки «Спортинга» находятся в шоке. Они отказываются общаться с приехавшим на базу президентом клуба Бруну де Карвалью и собираются бойкотировать запланированный на 20 мая финал Кубка Португалии против «Авеша», поскольку не чувствуют себя в безопасности. Более того, целая группа футболистов хочет разорвать свои контракты со «Спортингом». В их числе Батталья и Акунья.

«Мы все здорово испугались, так как это была настоящая угроза, – сказал Дост в коротком комментарии голландским журналистам. – Я чувствую себя сейчас абсолютно опустошённым. Это стало драмой для каждого из нас».

Тем временем руководство «Спортинга» осудило выходку фанатов и пообещало найти и наказать виновных в преступлении. Согласно изданию A Bola, в ходе первого рейда полиции были задержаны несколько человек.

Фанаты популярного клуба устроили побоище на поле. С чего вдруг? Пока футболисты убегали, толпа громила технику, избивала стюардов и поджигала трибуны.

Почему фанаты напали на игроков?

«Спортинг» неудачно завершил чемпионат Португалии. Команда Жоржи Жезуша проиграла борьбу за золото и Лигу чемпионов. В предпоследнем туре «львы» сыграли вничью в дерби на своём поле с «Бенфикой» – 0:0, а два дня назад уступили в гостях «Маритиму» со счётом 1:2. В результате в Лиге чемпионов выступят чемпион страны «Порту» и финишировавшая на втором месте «Бенфика», опередившая «Спортинг» на три очка. После возвращения команды с Мадейры фанаты пытались атаковать победителей Евро-2016 голкипера Руя Патрисиу и полузащитника Вильяма Карвалью на подземной стоянке, однако тогда им помешала охрана.

Кстати, Бруну ди Карвалью отреагировал на неудачу в 34-туре отстранением тренерского штаба во главе с Жоржи Жезушем от работы. Причём без разрыва контрактов. Правда, затем поменял своё решение, поскольку «львам» предстоял финал Кубка Португалии.

Что не так с президентом «Спортинга»?

Президент «Спортинга» настроил против себя команду ещё после первого матча четвертьфинала Лиги Европы с «Атлетико», который состоялся 5 апреля. После поражения в Мардиде 0:2 Бруну де Карвалью жёстко раскритиковал игроков, опубликовав длинный пост в одной из социальных сетей. Тогда футболисты обратились с ответным посланием, написав, в частности: «От имени всей команды мы выражаем недовольство публичным заявлением президента «Спортинга». Человека, который вместо того чтобы быть нашим лидером и вести нас за собой, выносит сор из избы. Все вопросы необходимо решать внутри клуба, а не поступать таким образом».

Это письмо подписали 19 человек. Чем окончательно вывели из себя босса. Бруну де Карвалью заявил, что отстраняет всех этих игроков от основного состава, выдав в соцсети новое эмоциональное сообщение: «Эти избалованные дети никого и ничто не уважают. Моё терпение лопнуло, как и у болельщиков!». В конце концов, стороны встретились, всё обсудили и кое-как замяли конфликт. «Спортинг» был близок к тому, чтобы отыграться в Лиссабоне: победил дома «Атлетико» с минимальным счётом 1:0.

Но нападение фанатов станет последней каплей для многих игроков «Спортинга». Судя по всему, состав лиссабонцев сильно поменяется, а Жоржи Жезуш, никогда не работавший за пределами Португалии, готов принять предложение из Саудовской Аравии. Вот только кто пойдёт в команду, где какие-то ублюдки могут позволить себе спокойно избивать футболистов?