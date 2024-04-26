Кузнецов: в матче со «Спартаком» Мойзеса должны были удалить — это чистая красная карточка

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между красно-синими и «Спартаком» (0:0).

«Очень скучное, невзрачное дерби. Видно было, что соперники боялись друг друга. Моментов не было ни у ЦСКА, ни у «Спартака». Ударов мало, а если они и были, то неопасные. Очень слабый и неинтересный матч.

Насчёт момента с возможным пенальти в первом тайме — кто видит лучше: судьи, у которых мониторы и десятки камер, или я, который у телевизора сижу? Они же видео смотрели! Как я могу что-то увидеть, если судьи ближе сидят? А если говорить о том, должен ли был судья удалять Мойзеса или нет в этом спорном эпизоде, я считаю, что да. Это чистая красная карточка! Может, было не специально, но это очень опасный фол с открытыми шипами», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.