«Все обозлились». Караваев рассказал о собрании игроков «Зенита» после проигрыша «Рубину»

Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о собрании игроков сине-бело-голубых после поражения в матче с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу казанской команды. По словам Караваева, после этого поражения футболисты «Зенита» расстроились и обозлились, что может придать команде хороший импульс.

«Проигрывать всегда неприятно, сейчас все сконцентрированы и сосредоточены на «Динамо». Все игроки расстроились и немного обозлились — я думаю, это придаст импульс.

Обсуждали ли матч с «Рубином» внутри команды? Конечно, обсуждали. Мы собрались, поговорили. Да, мы проиграли этот матч, но самое главное — наша реакция на ситуацию. Её мы попытаемся показать в следующей игре», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».