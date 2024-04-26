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«Все обозлились». Караваев рассказал о собрании игроков «Зенита» после проигрыша «Рубину»

«Все обозлились». Караваев рассказал о собрании игроков «Зенита» после проигрыша «Рубину»
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Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о собрании игроков сине-бело-голубых после поражения в матче с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу казанской команды. По словам Караваева, после этого поражения футболисты «Зенита» расстроились и обозлились, что может придать команде хороший импульс.

«Проигрывать всегда неприятно, сейчас все сконцентрированы и сосредоточены на «Динамо». Все игроки расстроились и немного обозлились — я думаю, это придаст импульс.

Обсуждали ли матч с «Рубином» внутри команды? Конечно, обсуждали. Мы собрались, поговорили. Да, мы проиграли этот матч, но самое главное — наша реакция на ситуацию. Её мы попытаемся показать в следующей игре», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

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