Титов: «Сочи» — искусственная команда, там вообще не ходят на футбол

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о футбольном клубе «Сочи», а также высказался о борьбе за право остаться в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Меня напрягает «Сочи» тем, что на футбол там вообще не ходят… Есть команда «Жемчужина», которую любят в этом городе, а «Сочи» — искусственная команда, придуманная, которая ранее носила название «Динамо» Санкт-Петербург. Жителям Сочи нынешняя команда, если говорить прямо, не зашла! Напрягает смотреть на домашние игры «Сочи», когда на их стадионе нет болельщиков. Конечно, когда туда приезжает «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Динамо», народ приходит, но это не то, что хотелось бы видеть в таком городе.

Если смотреть на другие команды нижней части таблицы, кому там вылетать? Почти у всех команд современные стадионы. У «Урала» стабильное финансирование, народ ходит — как они могут вылететь? Всё будет определяться по спортивному принципу, и вылетевшим будет тяжело», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» был основан в 2018 году. За всю свою историю команда четыре раза выступала в разного уровня первенствах России. В сезоне-2018/2019 команда выступала в Футбольной национальной лиге, затем поднялась в высший дивизион. В сезоне-2021/2022 «барсы» заняли третье место в Российской Премьер-Лиге.

После 25 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место. На 15-й строчке находится «Балтика», набравшая 23 очка. «Урал» с 24 очками идёт 14-м. На 13-й позиции расположился «Оренбург» (26).