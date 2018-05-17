Зидан готов променять «Реал» на сборную Франции?

В Англии случились массовые тренерские отставки, а в Мордовии — рекорд посещаемости ПФЛ. Об этом и другом — в обзоре главных новостей дня.

Артета – основной кандидат на пост главного тренера «Арсенала»

Руководство лондонского «Арсенала» определилось с основным претендентом на пост главного тренера команды, утверждает The Guardian. Ранее клуб после 22 лет работы покинул Арсен Венгер.



По информации издания, с большой вероятностью «канониров» возглавит бывший футболист команды Микель Артета, ныне работающий помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который ранее заявлял, что не станет препятствовать уходу испанца. Специалист заинтересован в предлагаемой должности, а переговоры с другими кандидатами не увенчались успехом. Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» потребовал слишком большой контроль над трансферами и работой клуба, а Патрик Виера, возглавляющий «Нью-Йорк Сити», посчитал звонок руководства «Арсенала» формальностью.

В Англии утверждают, что Виера остался разочарован переговорами с «Арсеналом»

Эллардайс отправлен в отставку с поста главного тренера «Эвертона»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Сэм Эллардайс отправлен в отставку, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.



Контракт английского специалиста с клубом был рассчитан до лета 2019 года, однако стороны расторгли его по обоюдному согласию.

Эллардайс возглавил «Эвертон» в ноябре 2017 года после отставки Рональда Кумана. Под его руководством команда финишировала на 8-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Ранее сообщалось, что возможным сменщиком Эллардайса в «Эвертоне» может стать Марку Силва, которым клуб интересовался ещё во времена его работы в «Уотфорде». Также на пост наставника команды претендует Сержиу Консейсау из «Порту».

«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса с поста главного тренера

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес покинул команду, сообщает пресс-служба лондонского клуба.



Шотландский специалист и руководство клуба приняли решение не продлевать соглашения, рассчитанного до лета этого года. Вместе с Мойесом клуб покинул его тренерский штаб.

Мойес возглавил «Вест Хэм» в ноябре 2017 года после отставки Славена Билича. Под его руководством «молотобойцы» завершили чемпионат на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее в прессе появились сообщения, что место Мойеса в «Вест Хэме» может занять нынешний главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека. Специалист уже прошёл собеседование в клубе и выразил заинтересованность в работе с командой.

«Мордовия» обновила рекорд посещаемости матча ПФЛ

На матче 24-го тура ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «Мордовия» — «Сызрань-2003», который проходит на новом стадионе в Саранске, присутствуют 41 057 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Мордовия» обыграла «Сызрань-2003» и досрочно вышла в ФНЛ

Таким образом, саранский клуб обновил рекорд посещаемости домашней встречи ПФЛ, который сам же установил в этом месяце. 4 мая на матче «Мордовия» — КАМАЗ (0:1) присутствовали 22 834 зрителя.



Максимальная вместимость нового стадиона в Саранске во время чемпионата мира–2018 составит 44,5 тысячи зрителей.

Зидан готов возглавить сборную Франции в случае увольнения из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после чемпионата мира–2018, на котором командой будет руководить Дидье Дешам.



Как сообщает El Confidencial, Федерация футбола Франции рассматривает возможность приглашения специалиста в случае неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира–2018 и последующей отставки Дешама.

В свою очередь Зидан знает об интересе федерации и готов возглавить сборную. Тем не менее приоритетным вариантом продолжения карьеры специалист считает «Реал», однако поражение в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» может повлечь за собой отставку француза.

«Барселона» договорилась с «Севильей» о переходе защитника Лангле за € 35 млн

«Барселона» достигла договорённости с «Севильей» о переходе центрального защитника Клемента Лангле. Как сообщает Mundo Deportivo, сумма трансфера за 23-летнего игрока составит € 35 млн.



Предполагается, что французский футболист заключит с сине-гранатовыми контракт на пять лет. Защитник выступает за «Севилью» с января 2017 года, когда перешёл из «Нанси». Тогда за француза севильцы заплатили € 5 млн.



В текущем сезоне Лангле провёл за «Севилью» в чемпионате Испании 34 матча, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.