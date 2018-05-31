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Как правильно писать фамилии игроков сборной России? Тест

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Полина Куимова
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Как пишутся фамилии игроков сборной России на английском языке? Тест
Иностранцы не знают, как на английском пишутся русские фамилии. А вы?
Футбол / ЧМ по футболу 2018

До чемпионата мира остаётся все меньше времени. Уже совсем скоро вы будете обсуждать футбол с иностранными гостями, которые, в числе прочего, будут вам говорить о том, как же трудно произносить эти русские фамилии и как же трудно их перевести на английский язык. И вам придётся терпеливо людям объяснять, как пишется та или иная фамилия игрока сборной России. Готовы к такому испытанию? Справитесь?

Для начала попробуйте пройти этот тест, который "Чемпионат" подготовил для вас совместно с онлайн-школой изучения английского языка Skyeng.

Пройти тест также можно перейдя по этой ссылке.

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