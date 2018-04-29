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Футбольное выражение или нет? Тест

«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Футбольное выражение или нет? Тест
Предлагаем угадать, какие из этих английских фраз связаны с футболом, а какие нет.
Футбол / Прочие турниры

«Чемпионат» совместно со школой английского языка Skyeng продолжает помогать готовиться к чемпионату мира, ведь знание иностранного языка летом лишним точно не будет.

В прошлый раз мы предложили вам перевести и угадать прозвища сборных, которые приедут на турнир в Россию.

«Дьяволы», «львы» и «орлы». Кто есть кто? Тест
Угадай прозвища сборных, которые приедут на чемпионат мира в Россию.

Сегодня задача посложнее. Предлагаем несколько английских выражений, а вы должны угадать, имеют ли они отношение к футболу.

Тест также можно пройти, перейдя по ссылке.

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