Зидан ушёл из «Реала». Как так?

Сегодня утром стало известно о внеплановой пресс-конференции с участием Зинедина Зидана. Другим участником мероприятия был президент клуба Флорентино Перес.



На этой же конференции было объявлено, что Зидан покидает пост главного тренера.

Не только Зидан

Поводов для беспокойств у фанов могло быть сколько угодно, но об уходе главного тренера вряд ли кто-то помышлял. Одной из вероятных тем конференции многим казался уход Криштиану Роналду.



После финального матча Лиги чемпионов португалец не сдержал язык и анонсировал громкое событие в ближайшие дни. Многие интерпретировали это как объявление о скором уходе. Известно, что заявление Роналду не понравилось его одноклубникам, а Серхио Рамос лично высказал претензии партнёру той же ночью.



Все эти дни информация о возможном уходе только подогревалась. Друг футболиста рассказал, что Роналду расстроен несдержанным обещанием Переса о новом контракте, а мать прямо заявила о желании видеть сына в «Манчестер Юнайтед». Но Криштиану пока на месте. Уходит только Зидан.

Первые слухи об уходе

Об уходе Зидана с поста главного тренера говорят уже с зимы. Неудивительно: клуб давным-давно упустил «Барсу» в таблице и почти весь сезон даже не претендовал на чемпионство в Испании. Особенно чувствительны были рекорды «Барселоны» на внутренней арене, которая за весь сезон проиграла лишь однажды. Вдобавок ко всему клуб не стал даже вторым. И знаете кому он отдал «серебро»? «Атлетико» — главному сопернику по городу.

Все надежды были только на Лигу чемпионов, и они оправдались. «Реал» в третий раз подряд выиграл главный турнир Европы, и ситуация вроде бы успокоилась. Но, выждав несколько дней, француз неожиданно для всех сделал известное заявление.

«Эта команда должна продолжать выигрывать, и ей нужны изменения, нужны другие тренерские решения», — объяснил он своё решение. В прощальной речи Зидан признался, что первым человеком, который знал о его уходе, был Серхио Рамос.

Первая реакция

«В раздевалке «Реала» словно взорвалась бомба после объявления Зидана об уходе», — приводят слова источника в испанской прессе.

А вот как отреагировал на эту новость президент «Реала». «Я хочу поблагодарить Зидана за его преданность, любовь и всё, что он сделал для «Реала». Это не прощание, мы скоро увидимся», — прокомментировал уход тренера Перес. Президент утверждает, что решение было принято самим Зиданом, и переубедить его в этом бы не вышло.

Капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на уход тренера эмоциональным постом: «Спасибо вам за два с половиной года футбола, работы, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже несмываемо».

«Это было удовольствием», — пишет Тони Кроос.

«Для меня было большой честью работать с вами, учиться каждый день и выигрывать вместе, потому что вам удалось сделать эту команду чем-то историческим», — пишет Иско.

«Хочу поблагодарить вас за эти два с половиной года, вы были невероятным профессионалом. Я многому научился в качестве игрока и человека, желаю вам всего наилучшего», — написал Карвахаль.

Кто теперь станет тренером «Реала»?

В испанской прессе сейчас чаще всего обсуждаются семь фамилий: Почеттино, Лёв, Аллегри, Гути, Венгер, Солари, Сарри. У кого из них шансов больше всего — совершенно не ясно.



Но уже сейчас точно можно сказать, что к этим фамилиям не примкнёт ещё один вариант. «Зенит», по крайней мере, в этом уверен.