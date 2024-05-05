Хави прокомментировал досрочное чемпионство «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о досрочном чемпионстве мадридского «Реала» в испанской Ла Лиге.
«Хочу поздравить мадридский «Реал», он набрал больше очков, чем остальные. И надо поздравить «Жирону», которая сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону», – приводит слова Хави Marca.
Напомним, 4 мая 2024 года, прошёл матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение сине-гранатовых позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.
Отметим, в предыдущий раз «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.
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