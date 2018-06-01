«В Ахмате чувствовал неудовлетворение от работы. Винил себя»

– Когда на вас вышел «Арсенал»?

– Всё было корректно. Гурам Захарович мне позвонил, когда пошла информация, что Божович не будет подписывать контракт. Почти сразу же поступил звонок на тему того, что со мной хотят работать. Только тогда я начал узнавать, что произошло с Божовичем.



– Понимаете, что там случилось?

– Во-первых, закончился контракт. Каждый сам принимает решение. Вот у меня контракт на год, и если нас будет устраивать совместная работа, мы его продлим. Возможно, у Божовича было то же самое.



– «Арсенал» обычно не ставит больших задач, но этом году команда выстрелила. Обсуждали с Аджоевым задачи на следующий сезон?

– Руководство клуба подходит к задачам основательно. Нельзя, чтобы выстрелили в первый сезон, а на второй вернулись в первую лигу. Нужно провести системную работу, чтобы никто не мог подумать, что «Арсенал» где-то внизу турнирной таблицы. Тогда и появляются более серьезные задачи. У нас сложный чемпионат, и я уверен, что этот будет таким же.

– В чем заключается сложность российского чемпионата?

– Команды, фактически, находятся на одном уровне. Никаких топовых приобретений у команд из первой пятерки в это межсезонье не будет. Уровень всего чемпионата позволит наблюдать не только за клубами, которые наверху. В этой острой конкуренции я и вижу главный потенциал для развития.

«Моуринью нравится. Но стиль Зидана ближе»

– Три вещи, которые определяют вашу тренерскую философию?

– Получать удовольствие, профессионально относиться к своим обязанностям и делать результат не ради результата. Результат должен быть при качественной игре, которая нравится зрителям. Если она нравится им – как может нам она не нравиться?



– То есть стиль Моуринью вам не близок?

– Не близок, но мне нравится Моуринью.



– Что именно?

– Его образованность, харизма и положительные человеческие качества.



– А кто ближе вам по стилю?

– Мне нравится Зидан. Он один из лучших тренеров мира. Хоть он очень молод, но добился больших успехов за короткий срок, работая в большом клубе. Это говорит о качестве его работы и профессионализме. У него большое будущее.



– Его уход вы для себя объяснили?

– Наступает определённый момент, когда тренер, возможно, хочет отдохнуть и посмотреть на всё со стороны. Проанализировать сделанное. Думаю, даже после выигрыша ЛЧ Зидан будет недоволен собой.



– Почему?

– Каждый тренер видит свои упущения и ошибки. В этом кроются его личные амбиции. Уверен, Зидан хочет быть тренером мирового уровня, выигрывающим не только Лигу чемпионов, но и регулярный чемпионат.

«В «Ахмате» не чувствовал удовлетворения от работы»

– В вашей карьере было такое, когда есть результат, но вы неудовлетворены?

– Конечно.



– Когда в последний раз такое чувствовали?

– В «Ахмате». Там я не чувствовал удовлетворения. Было это и в «Краснодаре». Когда не получается задуманное, в первую очередь винишь себя, а не на кого-то, ищешь пути выхода из ситуации. Если находишь – испытываешь удовлетворение. Если нет, всё продолжается. В такой момент надо задуматься о происходящем.



– В какой момент вам стало некомфортно в «Ахмате», и когда – в «Краснодаре»?

– Я не буду на эту тему говорить. Неудовлетворение наступает, когда команда много проигрывает и не показывает тот футбол, над которым мы вместе каждый день работаем.



– Бывало, что руководитель не разделял вашу футбольную философию?

– Руководителю в первую очередь нужен результат. Ему хочется видеть, как команда выигрывает и показывает приятный, содержательный футбол. А ещё он хочет этого как можно быстрее. Но, чтобы футбол стал красивым, нужно время. Это большая и сложная работа не только тренера, но и руководителя, в которую входит приобретение футболистов необходимого уровня. Если их нет, тренеру приходится намного труднее.

– А где вам самому больше нравилось работать с руководством?

– При неудачах всегда виноват тренер, то есть я. Где бы не работал, я всегда спрашиваю в первую очередь с себя. Руководству я всегда благодарен, они изначально в меня верили и взяли на работу. Моя задача – сделать так, чтобы эта работа удовлетворила тех, кто меня нанял.



– Когда вы получали наибольшее удовлетворение от футбола?

– И в начале моей карьеры на Украине, и в «Краснодаре», и в «Ахмате». Творчество – главное в футболе, но оно должно давать результат. Игроки получают удовольствие, когда чувствуют себя раскрепощённо и показывают содержательный футбол. Когда игроки раскрываются, я тоже получаю от этого удовольствие. И в игре, и на тренировках.

«Просматривал наших футболистов пять часов. Глаза не болели»

– Вы достигли взаимопонимания с руководством «Арсенала» по трансферам?

– Взаимопонимание сложилось. С Гурамом Захаровичем мы знакомы давно и много общались на эту тему. Мы мыслим схожими категориями, на многое у нас одинаковые точки зрения. Понимаем кто нужен команде и что нужно.



– Какие позиции требуют усиления?

– Сначала мне нужно познакомиться с теми, кто есть в «Арсенале». Я много просматриваю видео из прошлого сезона. Сейчас изучаю ребят, которые играли в основе.



– Сколько вчера футболистов просмотрели?

– Пять.



– Сколько времени на это ушло?

– 5-6 часов. Смотрел и записывал те качества, которые больше нужны. Надо изучить игру «Арсенала» и знакомиться с футболистами дальше.



– Голова не болела?

– Даже глаза не болели (улыбается).



– Что с игроками, у которых истекают контракты?

– Все вопросы почти решены.



– То есть они продолжат выступать за «Арсенал»?

– Да, уйдут только три игрока, которые были в аренде: Дзюба, Чаушич и Ткачёв.

«Понравилась ли игра сборной? Как и всем»

– Как вам сезон Ткачёва?

– Он приехал из моей команды «Севастополь» в «Локомотив». Я хотел его оставить, но он стремился переехать домой в Россию. Всегда нужно учитывая желание футболиста.



– Представляли Сергея в футболке сборной России?

– Из всех сезонов, что он проводил в России – этот лучший. Не стоило этого говорить, теперь Витя Гончаренко может его заявить и оставить ЦСКА. Я бы этого не хотел.



– Раз уж заговорили о сборной. Как вам матч с Австрией – доставил удовольствие?

– Настолько же, насколько и всем.



– На что стоит обратить внимание, чтобы понять – что происходит с командой?

– Я бы не хотел комментировать работу тренера, она достаточно сложна. Во-первых, шла подготовка, игроки были под нагрузкой…



– Акинфеев говорит, что всё это бред – нагрузка не влияет.

– Но это Акинфеев говорит. У меня другое мнение. Тренерский штаб так спланировал подготовку, чтобы первую игру провести на фоне нагрузок. При этом со сменой схемы игры. Значит они ориентировались на то, что может быть отрицательный результат. Но в штабе сборной были готовы к этой игре. Ориентир – это ЧМ. Давай лучше дождёмся чемпионата мира, и тогда сделаем выводы. Всем советую мыслить позитивно.



– Какой момент в игре сборной вас порадовал?

– Тренер видит, что он делает, берет ответственность на себя вне зависимости от того, что думает общественность. Мне импонирует его смелость. Уверен, что результат придёт. Команда выйдет из группы – я верю в ребят и в их тренеров.



Также мнением о назначении Кононова поделился президент «Арсенала» Гурам Аджоев. В беседе с «Чемпионатом» он вспомнил уход Божовича и рассказал о достоинствах и уникальных талантах нового тренера.



– В чем заключалось недопониманием между клубом и Божовичем, которое привело к его уходу?

– С моей точки зрения, никакого недопонимания не было. Сразу после заключительного тура мы предложили Миодрагу продлить контракт. Губернатор пригласил на ужин и сделал это предложение. После этого мы отправили официальные документы. Он посмотрел и ответил: «Нет, у меня есть ещё две команды. Вчера у меня закончился контракт».

– Чего он хотел?

– Этот вопрос надо задавать ему. У нас был договор по схеме «1+1». Если тренер заслужил – мы его продлеваем. Но в данном случае тренер сам этого не захотел.



– Как вы думаете, почему?

– Мне сложно рассуждать за другого человека. У него всё здесь было идеально, мы его уважали. Но он принял решение покинуть клуб.



– Вы звонили ему? Задавали этот вопрос?

– Звонил, но не спрашивал. Он был в отпуске в другой стране. Да и зачем спрашивать, если он уже сказал, что не хочет оставаться? Я же не залезу к нему в душу. Самое главное, что Божович сделал большое дело для «Арсенала». Я его поблагодарил за это и пожелал успехов в дальнейшем.



– В чём главная фишка Олега Кононова, которая поможет «Арсеналу» стать лучше?

– Для него нет мелочей на футбольном поле, он по-хорошему дотошный. Отдельно разбирает защиту, полузащиту и нападение – идёт глубочайший анализ тренировочного процесса. Но самое главное – это атакующий футбол, который он прививает команде. Это именно то, чего мы хотим и не зря за это его ценил Галицкий.