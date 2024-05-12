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Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: говорил со скаутом «Аталанты», Миранчука хотят сохранить

Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: говорил со скаутом «Аталанты», Миранчука хотят сохранить
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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини сообщил, что «Аталанта» рассчитывает на российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук — классный футболист, в его игре виден большой прогресс. Сейчас он является важным игроком для «Аталанты». Я разговаривал про него с моим другом, главным скаутом «Аталанты» Габриэле Дзаманьей. Он сказал, что в клубе Алексея считают важным, полагаю, на следующей сезон его также захотят сохранить. Да и для самого Миранчука это хороший шанс показать себя», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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