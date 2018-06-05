11 звёзд футбола, пролетевших мимо ЧМ в России

Закончился последний день объявления составов на ЧМ-2018. Это значит, что поимённо определились все его участники. Возможности передумать у тренеров больше не будет. Рассказываем про тех, чьё отсутствие бросается в глаза особенно сильно. Кто-то ожидаемо не попал в состав, но есть и такие, по кому возникла куча вопросов.

Давид Луис, 31 год («Челси»)

Сборная: Бразилия

Основные конкуренты: Тьяго Сильва, Маркиньос, Миранда, Педро Жеромел

«ПСЖ» в своём время отдал за этого парня около 50 млн евро, но очень скоро карьера закинула его обратно в «Челси». Лондонцы последний сезон завалили, а сам Давид выходил на поле очень редко. Чаще всего из-за травмы. Так он вполне логично потерял место в составе сборной Бразилии. Вместо тренировок со сборной «кучеряшка» теперь кормит жирафов в отпуске. Тоже неплохо.

Видео можно посмотреть в инстаграме davidluiz_4.

Давид Луис Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сеск Фабрегас, 31 год («Челси)

Сборная: Испания

Основные конкуренты: Андреас Иньеста, Тьяго Алькантара, Иско, Сауль

Лопетеги с самого начала не рассчитывал на Фабрегаса, и вряд ли причиной непопадания Сеска на турнир стал провальный сезон в «Челси». Фабрегас выдал невзрачный сезон, так и не убедив тренера в своей необходимости, и ожидаемо пролетел мимо заявки.

Фабрегас: «У меня ещё есть небольшая надежда на то, что меня позовут на ЧМ, хоть я и понимаю, что это трудно. Я уже долго не получал вызова в сборную. Если меня позовут, будет идеально, если нет, буду болеть за команду дома».

Сеск Фабрегас Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Лерой Зане, 22 года («Манчестер Сити»)

Сборная: Германия

Основные конкуренты: Юлиан Дракслер, Марко Ройс, Леон Горецка, Юлиан Брандт

Самый неожиданный «отцеп» перед ЧМ, который удивил всех. О том, что Зане не подходит сборной тактически говорили давно. Но представить, что основной игрок того самого «Сити» окажется вне состава на ЧМ могли немногие. То же касается и самого Зане, который даже подготовил особую причёску к мундиалю. Но провальный матч с Австрией, видимо, стал последней каплей для Лёва.

Лёв: «Он вернется в состав в сентябре. Сане еще не заявил о себе в матчах за сборную. Выбор был очень сложным. Если бы это был забег на 100 метров, то все бы решалось с помощью фотофиниша».

Лерой Зане Фото: Michael Regan/Getty Images

Марио Гётце, 26 лет («Боруссия» Дортмунд)

Сборная: Германия

Основные конкуренты: Юлиан Дракслер, Марко Ройс, Леон Горецка, Юлиан Брандт

Марио решил исход финала на прошлом, а теперь ему не нашлось даже места в заявке. Понять главного тренера можно: на подходе очередное талантливое поколение немецкой машины. Год назад они выиграли Кубок конфедераций, и теперь перед ними новая задача.

Гётце: «Безусловно, я расстроен, что не еду на чемпионат мира. Я приложу все усилия, чтобы вернуться в состав национальной команды».

Марио Гётце Фото: TF-Images/Getty Images

Хуан Мата, 30 лет («Манчестер Юнайтед»)

Сборная: Испания

Основные конкуренты: Андреас Иньеста, Тьяго Алькантара, Иско, Сауль

Сыграл много матчей за «МЮ» и добился неплохого результата с клубом. Если бы не потрясающий сезон «Сити», чемпионство было бы куда ближе. Но конкуренты Маты по сборной объективно сильнее. Поэтому полузащитник так и не вернулся в сборную после длительной паузы. Сказать по правде, никто этого особо и не ждал. То же можно сказать про его одноклубника Эрреру, который и в состав «Юнайтед» попадал редко.

Хуан Мата Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Раджа Найнгголан, 30 лет («Рома»)

Сборная: Бельгия

Основные конкуренты: —

Эта история длится уже давно. Очередные разговоры Мартинеса о «тактических нюансах» уже никто не слушает: очевидно, что между этими двумя что-то произошло. В сигаретах ли дело, или в чём-то ещё, но полуфиналист ЛЧ на турнир не едет. Кстати, он уже успел психануть и завершить карьеру в сборной.

Найнгголан: «Переживаю отсутствие в сборной, очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору, когда ты не в команде. Но пытаюсь найти положительные моменты – отпуск продлится три недели».

Раджа Найнгголан Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Альваро Мората, 25 лет («Челси»)

Сборная: Испания

Основные конкуренты: Диего Коста, Яго Аспас, Родриго Морено

Нельзя сказать, что Мората совсем уж провалил дебютный сезон в Англии. Но на его диссонансе с Лукаку, которого перехватил «МЮ», у Грановской наверняка выдалась пара бессонных ночей. Мората попал в разобранный «Челси», от которого в этом сезоне местами подташнивало. Есть вероятность, что уже летом испанец вернётся в Италию. В Россию дорога закрыта.

Мората: «Удачи на чемпионате мира! Я буду поддерживать и благодарить вас до конца, как всегда».

Альваро Мората Фото: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

Мауро Икарди, 25 лет («Интер»)

Сборная: Аргентина

Основные конкуренты: Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала

Давайте без слезливых историй о разбитых семьях: о том, как всё было на деле, знает лишь эта троица. Официальная позиция — Икарди проиграл конкуренцию. Мауро хорош, но ничего, что в конкурентах Агуэро и Игуаин? Мауро не сыграет в России только потому что он меньше нужен команде. Ну, так говорит Сампаоли.

Жена Икарди: «Меня успокаивает тот факт, что Мауро – будущая «девятка» сборной Аргентины и «девятка» Сампаоли. Возможно, сейчас еще не пришло время, и Мауро терпеливо ждет свой шанс играть за сборную».

Мауро Икарди Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Златан Ибрагимович, 36 лет («ЛА Гэлакси»)

Сборная: Швеция

Основные конкуренты: —

Ибра отказался от сборной после Евро-2016, но когда шведы вышли на ЧМ без него, пошли разговоры о его возвращении. Такой вариант критиковали: у Швеции наконец-то появилась вариативность, и игра перестала строиться вокруг одного человека. Златан прикинул варианты и решил не вмешиваться в процесс построения новой команды. И это очень крутой поступок.

Ибрагимович: «Думаю, Швеция – фаворит чемпионата мира, потому что она лучше без Златана».

Златан Фото: Harry How/Getty Images

Карим Бензема, 30 лет («Реал»)

Сборная: Франция

Основные конкуренты: —

Секс-скандал с Вальбуэна сломал карьеру Карима в сборной. Оправдание в суде не очистило его репутацию, и история до сих пор не оставляет ему шансов играть за родную страну. Даже будучи победителем Лиги чемпионов. Главного тренера Франции даже обвиняли в расизме: Бензема не является этническим французом. Но недавно вопрос окончательно закрыл президент Федерации футбола. Видимо, с Каримом всё было не так уж и чистенько.

Президент Федерации футбола Франции: «Карим является отличным игроком, но дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта»

Карим Бензема Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Алекс Сандро, 27 лет («Ювентус»)

Сборная: Бразилия

Основные конкуренты: Марсело, Филипе Луис

Провёл очередной сильный сезон в Италии и помог клубу стать чемпионом. В сборную тоже призывался, но войти в обойму не смог по понятным причинам. Левый защитник в Бразилии несменяем. Пресса настойчиво отправляет Сандро в «Ман Юнайтед» — Дармиан на этой позиции выглядит так себе, а возрастной Янг весь сезон играть уже не способен.