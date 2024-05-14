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Лисакович — о победе над «Спартаком»: «Балтика» заслуженно в финале! Мы уже в истории

Лисакович — о победе над «Спартаком»: «Балтика» заслуженно в финале! Мы уже в истории
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Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович поделился эмоциями после победы в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Балтика» заслуженно в финале! Мы уже в истории. А теперь надо выиграть финал, чтобы окончательно себя там вписать навсегда. У нас впереди три финала — всё в наших силах», — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени.

Автором единственного гола стал защитник калининградцев Кевин Андраде.

Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

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