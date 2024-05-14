Диего Симеоне заинтересован в переходе Дибалы в «Атлетико» — AS

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне изъявил желание, чтобы 30-летний нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал игроком «матрасников». Об этом сообщает AS.

По информации источника, грядущим летом Дибала первым футболистом, которого римский клуб выставит на продажу.

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Напомним, в нынешнем сезоне Дибала принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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