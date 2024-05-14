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Диего Симеоне заинтересован в переходе Дибалы в «Атлетико» — AS

Диего Симеоне заинтересован в переходе Дибалы в «Атлетико» — AS
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне изъявил желание, чтобы 30-летний нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал игроком «матрасников». Об этом сообщает AS.

По информации источника, грядущим летом Дибала первым футболистом, которого римский клуб выставит на продажу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Дибала принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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