Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне: надеюсь, мы ещё увидим лучшую версию Мораты

Диего Симеоне: надеюсь, мы ещё увидим лучшую версию Мораты
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о текущей игровой форме нападающего «матрасников» Альваро Мораты, который не забивает в чемпионате Испании на протяжении шести матчей.

«Я вижу его энтузиазм и желание, независимо от того, является ли для него нынешний этап лучшим или нет. Нам нужна лучшая версия Мораты, и я надеюсь, что мы её ещё увидим», — приводит слова аргентинского специалиста AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Мората принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Симеоне установил два рекорда Ла Лиги после победы в матче с «Сельтой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android