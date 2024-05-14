Диего Симеоне: надеюсь, мы ещё увидим лучшую версию Мораты

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о текущей игровой форме нападающего «матрасников» Альваро Мораты, который не забивает в чемпионате Испании на протяжении шести матчей.

«Я вижу его энтузиазм и желание, независимо от того, является ли для него нынешний этап лучшим или нет. Нам нужна лучшая версия Мораты, и я надеюсь, что мы её ещё увидим», — приводит слова аргентинского специалиста AS.

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Напомним, в нынешнем сезоне Мората принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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