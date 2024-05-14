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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт в матче

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

На 52-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Эрлинг Холанд.

После 36 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 85 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались в матче 14-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3.

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