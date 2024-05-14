Латышонок: без разницы, с кем играть в суперфинале Кубка. Главное — победить «Ростов»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок признался, что не испытывает никаких эмоций после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России. Голкипер команды из Калининграда стал главной звездой матча со «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Кубка страны.

— Какие эмоции?

— У нас нет эмоций.

— Ты опять выдал матч жизни. В чём твой секрет?

— Нет секрета, просто тренируюсь.

— Как оценишь шансы остаться в РПЛ?

— Мы будем биться до конца.

— С кем бы хотел сыграть в Суперфинале?

— Мне без разницы. Главное — обыграть «Ростов», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

В Суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Их первый матч закончился со счётом 1:1, а ответный пройдёт завтра, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Напомним, за два тура до конца Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится в зоне вылета.