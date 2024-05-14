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Латышонок: без разницы, с кем играть в суперфинале Кубка. Главное — победить «Ростов»

Латышонок: без разницы, с кем играть в суперфинале Кубка. Главное — победить «Ростов»
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок признался, что не испытывает никаких эмоций после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России. Голкипер команды из Калининграда стал главной звездой матча со «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Кубка страны.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

— Какие эмоции?
— У нас нет эмоций.

— Ты опять выдал матч жизни. В чём твой секрет?
— Нет секрета, просто тренируюсь.

— Как оценишь шансы остаться в РПЛ?
— Мы будем биться до конца.

— С кем бы хотел сыграть в Суперфинале?
— Мне без разницы. Главное — обыграть «Ростов», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

В Суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Их первый матч закончился со счётом 1:1, а ответный пройдёт завтра, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Напомним, за два тура до конца Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится в зоне вылета.

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