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Игрок «Балтики» Рыбчинский: в суперфинале Кубка хотел бы сыграть с ЦСКА

Игрок «Балтики» Рыбчинский: в суперфинале Кубка хотел бы сыграть с ЦСКА
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Полузащитник «Балтики» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями после победы в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Эмоции счастливые, «Балтика» в финале. Всегда, когда выходишь в финал, эмоции непередаваемые. Хотелось бы в финале ЦСКА, мы их уже обыгрывали», — сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым

Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Таким образом, «Балтика» впервые в истории вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем матча «Зенит» — ЦСКА. Их первый матч закончился со счётом 1:1, ответный пройдёт завтра, 15 мая, в Санкт-Петербурге. За два тура до конца Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится в зоне вылета.

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