Игрок «Балтики» Рыбчинский: в суперфинале Кубка хотел бы сыграть с ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями после победы в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

«Эмоции счастливые, «Балтика» в финале. Всегда, когда выходишь в финал, эмоции непередаваемые. Хотелось бы в финале ЦСКА, мы их уже обыгрывали», — сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым

Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Таким образом, «Балтика» впервые в истории вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем матча «Зенит» — ЦСКА. Их первый матч закончился со счётом 1:1, ответный пройдёт завтра, 15 мая, в Санкт-Петербурге. За два тура до конца Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится в зоне вылета.