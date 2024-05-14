Гвардиола: надеюсь, сегодня у «Тоттенхэма» не наладится игра

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Тоттенхэме» в преддверии очного матча команд в 34-м туре чемпионата Англии, который состоится сегодня, 14 мая.

«Это [матч] всегда непросто. Они играют на домашнем стадионе и обладают качеством, а их тренер привносит что-то новое, поэтому это лишь вопрос времени, когда у них всё наладится. Надеюсь, это произойдёт не сегодня», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

После 36 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 85 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались в матче 14-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3.

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