Сегодня, 14 мая, состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

Таким образом, «Балтика» впервые в истории вышла в финал Кубка России. Ранее команда из Калининграда, которая была основана в августе 1954 года, ни разу не играла в решающем матче данного турнира.

Напомним, после 28 туров РПЛ коллектив Сергея Игнашевича с 26 очками занимает 15-е место в таблице.