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«Балтика» — «Спартак»: красно-белые уступают после первого тайма с минимальным счётом

«Балтика» — «Спартак»: красно-белые уступают после первого тайма с минимальным счётом
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В эти минуты проходит финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

На четвёртой минуте матча калининградцы открыли счёт — в составе хозяев отметился защитник Кевин Андраде. Больше до перерыва голов забито не было.

В сезоне-2023/2024 москвичи и калининградцы дважды играли друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. Оба раза победу одержал «Спартак» (2:0 и 2:1). «Балтика» пробилась в финал Пути регионов Кубка России, обыграв на стадии полуфинала «Ростов». «Спартак» в 1/2 финала оказался сильнее московского «Динамо».

Турнирная сетка Кубка России
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