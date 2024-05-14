«Балтика» — «Спартак»: красно-белые уступают после первого тайма с минимальным счётом

В эти минуты проходит финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте матча калининградцы открыли счёт — в составе хозяев отметился защитник Кевин Андраде. Больше до перерыва голов забито не было.

В сезоне-2023/2024 москвичи и калининградцы дважды играли друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. Оба раза победу одержал «Спартак» (2:0 и 2:1). «Балтика» пробилась в финал Пути регионов Кубка России, обыграв на стадии полуфинала «Ростов». «Спартак» в 1/2 финала оказался сильнее московского «Динамо».