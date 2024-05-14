Только капитаны будут обладать правом подходить к судьям на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил сборные, принимающие участие на Евро-2024, что во время матчей этого турнира только капитаны национальных команд будут обладать правом подходить к судьям и общаться с ними. Соответствующее письмо управляющего директора УЕФА по судейству Роберто Розетти было опубликовано на сайте организации.

«Мы хотим, чтобы судьи с сильной личностью принимали решения, которые иногда могут быть непопулярными, но в то же время мы хотим, чтобы они были более открытыми и объясняли, что привело к тем или иным решениям.

Судья не может объяснить решение, когда на него нападают 22 игрока. Это может привести к нарушению коммуникации, и красивая игра очень быстро превратится в уродливую, что плохо сказывается на имидже футбола.

Некоторые решения, конечно, всегда будут обсуждаться. Однако, стремясь достичь статус-кво, мы в УЕФА хотим, чтобы судьи подробнее разъясняли свои решения всем командам, участвующим в предстоящем турнире — Евро-2024.

Как мы это сделаем? Идея проста: мы просим все команды убедиться, что их капитан — единственный игрок, общающийся с судьёй. Мы просим капитанов следить за тем, чтобы их товарищи по команде не приближались к судье и не окружали его, позволяя вести прямые переговоры для того, чтобы решение было передано своевременно и уважительно», — сказано в письме Розетти.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро-2024: итоговый список команд: