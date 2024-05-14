Хоакин Корреа может перейти в «Комо», вернувшийся в Серию А впервые за 21 год — источник

29-летний нападающий «Интера» и сборной Аргентины Хоакин Корреа, выступающий в аренде за «Марсель», можете перейти в итальянский «Комо», сообщает интернет-издание La Provincia di Como.

По информации источника, после возвращение в Серию А впервые за 21 год, итальянский клуб надеется этим летом совершить крупный трансфер. Корреа включен в список главных целей клуба.

В прошлом сезоне Корреа провёл за «Интер» 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В этом сезоне нападающий провел за «Марсель» 19 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. На его счету 19 игр за сборную Аргентины. Он был включён в состав национальной команды на чемпионат мира — 2022, но получил травму перед турниром и был заменён в заявке. Также Корреа выступал за «Эстудиантес», «Сампдорию», «Севилью» и «Лацио».