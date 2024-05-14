«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

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Сегодня, 14 мая, состоится перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дрэгушин, Матар Сарр, Бентанкур, Мэддисон, Хёйбьерг, Сон Хын Мин (к), Джонсон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Уолкер (к), Аканджи, Гвардиол, Силва, Фоден, Родри, Де Брёйне, Ковачич, Холанд.

После 36 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 85 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались в матче 14-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3.

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