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Эмерсон может перейти из «Тоттенхэма» в «Милан» — источник

Эмерсон может перейти из «Тоттенхэма» в «Милан» — источник
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25-летний защитник «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эмерсон может перейти в «Милан», сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, усиление позиции правого защитника является приоритетной задачей наряду с поиском нападающего. «Милан» является основным кандидатом на подписание футболиста «шпор». Россонери уже несколько месяцев следят за футболистом.

Эмерсон перешел в «Тоттенхэм» из «Реал Бетиса» в 2021 году за € 25 млн. Контракт Эмерсона со «шпорами» действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел за лондонский клуб 23 матча во всех турнирах и отличился одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 18 млн.

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