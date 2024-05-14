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«Нужен толковый комментатор». Губерниев — Геничу, подвергшему критике финал Кубка России

«Нужен толковый комментатор». Губерниев — Геничу, подвергшему критике финал Кубка России
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Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова коллеги Константина Генича, заявившего, что «кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ — будет тоска».

«Константин, будет прекрасный финал, поверьте… Если комментатор будет толковый, то и финал любой расцветёт… А если скучный комментатор, то и громкая вывеска не поможет…При всём уважении….», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

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