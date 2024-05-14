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Балтика – Спартак, результат матча 14 мая 2024, счет 1:0, Кубок России по футболу 2023-2024

«Балтика» неожиданно обыграла «Спартак» и вышла в Суперфинал Кубка России по футболу
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14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

Автором единственного гола стал защитник калининградцев Кевин Андраде.

Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 москвичи и калининградцы дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги, и оба раза победу одержал «Спартак» (2:0 и 2:1). «Балтика» пробилась в финал Пути регионов Кубка России, обыграв на стадии полуфинала «Ростов». «Спартак» в 1/2 финала оказался сильнее московского «Динамо».

Турнирная сетка Кубка России
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