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Савич может покинуть «Атлетико» этим летом — Фабрицио Романо

Савич может покинуть «Атлетико» этим летом — Фабрицио Романо
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33-летний центральный защитник «Атлетико Мадрид» и сборной Черногории Стефан Савич может покинуть клуб летом, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на продление контракта еще на один год, Савич, после многих лет выступления за мадридский клуб, открыт для новой главы в своей карьере и готов покинуть «Атлетико» этим летом. Также сообщается, что есть интерес к защитнику от клубов из Саудовской Аравии, Турции, Италии.

Напомним, 33-летний Савич выступает за «матрасников» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 32 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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